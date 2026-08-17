Apa potabilă din Iași se extinde peste Prut și ar putea ajunge la peste 250.000 de moldoveni

Apa potabilă din sistemul administrat de ApaVital Iași a ajuns în Republica Moldova prin prima traversare a râului Prut, realizată la Măcărești. Extinderea rețelei nu se oprește însă aici, operatorul regional pregătind o nouă conexiune transfrontalieră, de această dată în zona Sculeni.
Planurile prevăd, în total, patru traversări ale Prutului, prin care infrastructura de alimentare cu apă ar putea fi extinsă către tot mai multe localități din Republica Moldova. Pe termen lung, numărul beneficiarilor ar putea ajunge la aproximativ 250.000 de persoane.
A doua traversare va alimenta 15 localități
Următoarea etapă a proiectului este reprezentată de traversarea râului Prut pe relația Sculeni, România – Sculeni, Republica Moldova. Potrivit datelor prezentate în raportul de activitate al ApaVital pentru anul 2025, în perioada următoare urmează să fie începute procedurile necesare pentru realizarea investiției.
Noua conexiune va permite furnizarea apei potabile către 15 localități din raioanele Ungheni și Fălești. Printre beneficiari se va afla și orașul Fălești.
În paralel, ApaVital SA își continuă extinderea activității în Republica Moldova, unde operatorul ieșean administrează deja rețele locale și pregătește noi preluări.
Proiectul este derulat printr-o companie înființată la Chișinău
Extinderea infrastructurii de apă din județul Iași către localități din Republica Moldova este realizată prin SC ApaVital M, societate înființată în 2014 și cu sediul la Chișinău.
Potrivit raportului oficial al companiei pentru 2025, proiectul are la bază acordurile de cooperare interguvernamentale încheiate între România și Republica Moldova pentru asigurarea serviciilor publice în raioanele Ungheni, Nisporeni, Fălești și Glodeni.
Astfel, infrastructura de apă construită în zona Iași este gândită să fie extinsă treptat peste Prut, printr-o serie de conexiuni care vor permite alimentarea mai multor comunități din Republica Moldova.
A treia traversare va fi legată de viitorul pod Ungheni
Planurile ApaVital nu se limitează la traversarea de la Sculeni. Au fost deja aprobate coordonatele tehnice pentru cea de-a treia traversare a Prutului, care va fi realizată în zona viitorului pod Ungheni, pe relația Ungheni, România – Ungheni, Republica Moldova.
Această etapă face parte din proiectul mai amplu de extindere a rețelelor de alimentare cu apă peste Prut.
Pe lângă cele două traversări deja existente sau aflate în pregătire, proiectul include și o a patra conexiune între cele două maluri ale râului.
Încă o conexiune va lega Tabăra de Viilor
Cea de-a patra traversare prevăzută în proiect este planificată pe relația Tabăra, România – Viilor, Republica Moldova.
Prin realizarea celor patru traversări, ApaVital urmărește să creeze o rețea transfrontalieră capabilă să deservească un număr tot mai mare de localități din Republica Moldova.
Pe termen lung, compania estimează că infrastructura ar putea asigura servicii pentru aproximativ 120.000–150.000 de locuitori prin cele patru traversări.