Apa potabilă din Iași se extinde peste Prut și ar putea ajunge la peste 250.000 de moldoveni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 14:13

Apa potabilă din sistemul administrat de ApaVital Iași a ajuns în Republica Moldova prin prima traversare a râului Prut, realizată la Măcărești. Extinderea rețelei nu se oprește însă aici, operatorul regional pregătind o nouă conexiune transfrontalieră, de această dată în zona Sculeni.

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