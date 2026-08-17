A7, închisă temporar în zona Bacău. Circulația, deviată prin oraș timp de aproximativ două săptămâni VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 13:41

Cei 16 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău, parte din Autostrada Moldovei A7, au fost închiși temporar circulației începând de luni, 17 august. Măsura este necesară pentru lucrările de conectare a centurii la tronsoanele A7 aflate în construcție, iar traficul rutier va fi deviat prin municipiul Bacău timp de aproximativ două săptămâni.

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