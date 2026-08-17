Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
A7, închisă temporar în zona Bacău. Circulația, deviată prin oraș timp de aproximativ două săptămâni VIDEO
Autosrada Moldovei A7 / Captură video
Cei 16 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău, parte din Autostrada Moldovei A7, au fost închiși temporar circulației începând de luni, 17 august. Măsura este necesară pentru lucrările de conectare a centurii la tronsoanele A7 aflate în construcție, iar traficul rutier va fi deviat prin municipiul Bacău timp de aproximativ două săptămâni.
Citește și
- 13:31Transporturile ilegale de oi au devenit „cel mai mare pericol biologic” pentru România, avertizează ANSVSA
- 13:26Polițiștii au descoperit noua metodă prin care sunt ascunse drogurile la festivaluri. Ce au găsit în timpul controalelor
- 13:10Alertă pe o plajă din Mamaia după apariția unui obiect suspect. Ce au descoperit autoritățile
- 12:57Incendiul de pe vasul lovit în atacul rusesc de pe brațul Chilia a fost stins. Primar localitate de graniță: „Toate dronele trec deasupra noastră”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News