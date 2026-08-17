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Social· 1 min citire
Cruzimea unor părinți a zguduit o întreagă comunitate. Trei bebeluși, abandonați singuri într-o casă
Copii abandonați
Publicat17 aug. 2026, 11:53
SursăRealitatea PLUS
Un caz tulburător zguduie municipiul Roman. Trei copii de sub doi ani au fost abandonați acasă de părinții care au mers la Protecția Copilului să anunțe calm că vor să renunțe la ei. Autoritățile s-au dus de urgență la domiciliul celor doi, unde au găsit minorii și i-au preluat în regim de urgență. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, conform Realitatea PLUS.
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