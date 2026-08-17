Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Cruzimea unor părinți a zguduit o întreagă comunitate. Trei bebeluși, abandonați singuri într-o casă

Copii abandonați

Copii abandonați

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 11:53
SursăRealitatea PLUS

Un caz tulburător zguduie municipiul Roman. Trei copii de sub doi ani au fost abandonați acasă de părinții care au mers la Protecția Copilului să anunțe calm că vor să renunțe la ei. Autoritățile s-au dus de urgență la domiciliul celor doi, unde au găsit minorii și i-au preluat în regim de urgență. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, conform Realitatea PLUS.

În timp ce părinții le transmiteau autorităților că nu doresc niciun fel de sprijin și că vor renunța la cei trei minori indiferent de consecințe, copii nevinovați fuseseră lăsați singuri, în casă, fără apărare în niște codiții greu de imaginat.

Consilierii sociali au încercat în zadar să găsească soluții sau rude care să îi preia. Mama a refuzat categoric orice ajutor. Cruzimea și dorința de abandon a mamei a șocat asistenții sociali dar și întreaga comunitate. Cei doi gemeni și frățiorul lor au fost preluați în regim de urgență și plasați în siguranță la un asistent maternal profesionist. Autoritățile au început cercetările, dar și procedurile pentru decăderea voită din drepturile părintești.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

bebeluşi abandonaţiBebelusi

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe