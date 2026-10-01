Rata șomajului în august 2026 a rămas la 6,4%. Nivel de 30,8% în rândul tinerilor

Rata șomajului în România s-a menținut la 6,4% în august 2026, în formă ajustată sezonier, la același nivel ca în luna iulie, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Numărul șomerilor a scăzut față de luna precedentă, dar a rămas peste cel înregistrat în august 2025. În rândul tinerilor de 15–24 de ani, rata șomajului a fost de 30,8% în trimestrul al doilea din 2026.
Peste 523.000 de șomeri în august
Numărul șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani a fost estimat la 523.400 de persoane în august 2026, față de 526.800 în iulie. Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, când erau înregistrați 494.800 de șomeri, numărul acestora a crescut.
„Rata șomajului în luna august 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,4%, valoare egală cu cea înregistrată în luna iulie 2026. Rata șomajului la femei a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la bărbați”, precizează INS într-un comunicat de presă.
Șomajul, mai ridicat în rândul femeilor
Rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,3% în cazul bărbaților. Diferența dintre cele două categorii a fost de 0,2 puncte procentuale.
Pentru persoanele adulte, cu vârste între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 5,2% în august 2026. În această categorie de vârstă, indicatorul a fost de 5,1% în rândul bărbaților și de 5,3% în rândul femeilor.
Șomerii cu vârste între 25 și 74 de ani au reprezentat 76,5% din numărul total estimat pentru luna august, potrivit INS.
Rata șomajului în rândul tinerilor
INS atrage atenția asupra nivelului ridicat al șomajului în rândul tinerilor de 15–24 de ani. Pentru această categorie, rata șomajului a ajuns la 30,8% în perioada aprilie–iunie 2026.
Datele privind șomajul în rândul tinerilor se referă la trimestrul al doilea din 2026, nu la luna august, pentru care rata generală a fost estimată la 6,4%.