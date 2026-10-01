Rata șomajului în august 2026 a rămas la 6,4%. Nivel de 30,8% în rândul tinerilor

Scris de Darius Stănescu Publicat: 1 oct. 2026, 10:42

Rata șomajului în România s-a menținut la 6,4% în august 2026, în formă ajustată sezonier, la același nivel ca în luna iulie, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Numărul șomerilor a scăzut față de luna precedentă, dar a rămas peste cel înregistrat în august 2025. În rândul tinerilor de 15–24 de ani, rata șomajului a fost de 30,8% în trimestrul al doilea din 2026.

Distribuie articolul