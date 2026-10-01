Dronă Geran prăbușită în Republica Moldova. A explodat la doar 10 metri de o șosea

O dronă de tip Geran s-a prăbușit și a explodat într-o zonă forestieră din apropierea localității Brănești, raionul Orhei, în Republica Moldova. Polițiștii au găsit fragmente ale aparatului pe o rază de aproximativ 120 de metri, inclusiv componente cu marcajul „Герань-4”. Nu au fost raportate victime.
Poliția Republicii Moldova a anunțat joi că experții Secției tehnico-explozive au încheiat cercetarea la fața locului. Potrivit constatărilor preliminare, drona a lovit arborii dintr-o fâșie forestieră situată la aproximativ 10 metri de o șosea, apoi a căzut la sol și a explodat.
Cratere și copaci afectați de explozie
Deflagrația a format un crater cu diametrul de aproximativ 50 de centimetri și adâncimea de circa 30 de centimetri. Pe o rază de aproximativ 30 de metri, specialiștii au identificat copaci deteriorați de suflul exploziei și urme ale efectului termic.
Alte două cratere, cu diametre de aproximativ 50 și, respectiv, 30 de centimetri, au fost descoperite la circa 15 metri de locul principal al exploziei.
Fragmente cu marcajul „Герань-4”
Echipele de intervenție au găsit fragmente ale dronei răspândite pe o rază de aproximativ 120 de metri. Printre acestea se numără componente ale aripilor din spate, inscripționate cu „Герань-4”, blocuri electronice și elemente ale sistemului de propulsie.
Poliția a precizat că a fost recuperat și un motor turboreactiv care prezintă urme ale efectului termic. Toate componentele descoperite au fost ridicate și trimise pentru expertiză.
Trafic oprit temporar lângă Brănești
Incidentul a fost semnalat miercuri seara, după ce poliția a fost alertată în legătură cu un zgomot puternic, asemănător unei explozii, auzit în apropierea localității Brănești.
Serviciile specializate au intervenit la fața locului și au securizat zona. Circulația rutieră a fost oprită temporar în ambele sensuri, iar șoferilor li s-a recomandat să evite sectorul și să folosească rute alternative.
Nu au fost raportate victime. Poliția Republicii Moldova continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.