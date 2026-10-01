Dronă Geran prăbușită în Republica Moldova. A explodat la doar 10 metri de o șosea

Scris de Darius Stănescu Publicat: 1 oct. 2026, 09:50

O dronă de tip Geran s-a prăbușit și a explodat într-o zonă forestieră din apropierea localității Brănești, raionul Orhei, în Republica Moldova. Polițiștii au găsit fragmente ale aparatului pe o rază de aproximativ 120 de metri, inclusiv componente cu marcajul „Герань-4”. Nu au fost raportate victime.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre branestiorheidrona geranexplozie