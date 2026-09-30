Focar de rabie în Harghita: două bovine, confirmate. Alte cazuri suspecte: recomandările autorităților pentru populație

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 sept. 2026, 22:49

Alertă în județul Harghita, după ce două bovine din zona localității Tomești au fost confirmate cu rabie. Autoritățile au instituit zone de protecție și supraveghere în jurul focarelor și au dispus măsuri pentru limitarea răspândirii bolii. Totodată, sunt investigate alte trei suspiciuni de rabie, inclusiv la o bovină și un câine.

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