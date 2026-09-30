Asociația Re-Autentic și InfoCons dezvoltă o aplicație web pentru inventarierea arborilor din orașele României

Scris de Catalina Anghel Publicat: 30 sept. 2026, 15:31

Asociația Re-Autentic și InfoCons dezvoltă o aplicație web dedicată inventarierii arborilor din orașele României, cu obiectivul de a construi, în timp, o bază de date națională despre patrimoniul arboricol urban. Platforma va permite identificarea și monitorizarea arborilor prin coduri QR și coordonate GPS și ar putea deveni un instrument pentru administrații, organizații și comunități în planificarea plantărilor și protejarea spațiilor verzi.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre arbori