Incendii în Domogled și la Băile Olănești: intervenții cu elicoptere Black Hawk și avioane Spartan - FOTO

Scris de Darius Stănescu Publicat: 30 sept. 2026, 12:47

Incendiile de vegetație uscată și fond forestier din Parcul Național Domogled–Valea Cernei și din zona Băile Olănești continuă să mobilizeze echipe de intervenție și aeronave, miercuri, 30 septembrie 2026. În Caraș-Severin, acțiunile se concentrează cu prioritate asupra sectoarelor din apropierea orașului Băile Herculane, în timp ce în Vâlcea sunt active mai multe focare în amonte de Mănăstirea Iezer, spre masivul Buila-Vânturarița.

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