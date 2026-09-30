Incendii în Domogled și la Băile Olănești: intervenții cu elicoptere Black Hawk și avioane Spartan - FOTO

Incendiile de vegetație uscată și fond forestier din Parcul Național Domogled–Valea Cernei și din zona Băile Olănești continuă să mobilizeze echipe de intervenție și aeronave, miercuri, 30 septembrie 2026. În Caraș-Severin, acțiunile se concentrează cu prioritate asupra sectoarelor din apropierea orașului Băile Herculane, în timp ce în Vâlcea sunt active mai multe focare în amonte de Mănăstirea Iezer, spre masivul Buila-Vânturarița.
Seceta prelungită, terenul accidentat și accesul dificil îngreunează intervențiile în ambele zone. Echipajele folosesc drone pentru evaluarea focarelor, iar misiunile aeriene de stingere continuă pe parcursul zilei.
Incendiu în Domogled–Valea Cernei
Peste 120 de pompieri, piloți și angajați ai Ocolului Silvic Băile Herculane și ai Administrației Parcului Național Domogled–Valea Cernei participă la acțiunile de stingere din județul Caraș-Severin.
În sprijinul echipelor intervin două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație, echipate cu dispozitive Bambi Bucket. Misiunile acestora vizează cu prioritate sectoarele de intervenție aflate în apropierea orașului Băile Herculane.
Cea mai mare suprafață cu focare active se află în amonte de Cascada Cociului, în sectorul cel mai îndepărtat de oraș. Pentru această zonă se urmărește suplimentarea capacității de intervenție și identificarea unor căi de acces pentru autospecialele care se pot deplasa pe teren accidentat, astfel încât să poată fi asigurată și alimentarea cu apă.
În prima parte a zilei sunt prevăzute noi recunoașteri aeriene, cu ajutorul unei drone și al elicopterelor. Acestea vor permite evaluarea evoluției incendiului din timpul nopții și stabilirea necesarului de personal și echipamente pentru fiecare sector.
Seceta și relieful îngreunează stingerea
Lipsa precipitațiilor din ultimele săptămâni a dus la uscarea în profunzime a litierei și a materialului lemnos căzut. Vegetația din zonă favorizează menținerea și reaprinderea focarelor, ceea ce complică operațiunile de stingere.
Echipele intervin pe un teren stâncos, cu pante abrupte și diferențe mari de nivel. În numeroase puncte, accesul autospecialelor și al echipelor terestre este imposibil. Acolo unde pot ajunge pe jos, pompierii sunt nevoiți să parcurgă distanțe mari până la focare, deplasarea necesitând un timp îndelungat.
Focare active la Băile Olănești
În județul Vâlcea, incendiul se manifestă prin multiple focare, pe o suprafață considerabilă, în zona Băile Olănești, în amonte de Mănăstirea Iezer, spre masivul Buila-Vânturarița.
Arderile afectează materialul lemnos doborât, turba și stratul consistent de frunze. Terenul accidentat, uscăciunea accentuată și căile de acces greu practicabile sau imposibil de folosit de autospeciale îngreunează intervenția.
La operațiunile de stingere din 30 septembrie participă peste 50 de pompieri, alături de personal al Ocolului Silvic, Salvamont și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Băile Olănești.
Avioanele Spartan continuă misiunile
Două aeronave C-27J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, configurate pentru stingerea incendiilor, au intervenit marți, 29 septembrie, asupra focarelor active din zona Băile Olănești. Misiunile de sprijin aerian vor continua și miercuri.
Totodată, un echipaj cu o dronă dotată cu cameră de termoviziune va efectua recunoașteri în zona afectată. Datele obținute vor fi folosite pentru identificarea și evaluarea densității focarelor active, precum și pentru delimitarea sectoarelor în care vor interveni echipele.