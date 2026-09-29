Stadionul Gheorghe Hagi începe să prindă contur. Constanța se pregătește pentru marea transformare, lucrările încep în câteva zile

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 sept. 2026, 17:18

Proiectul noului Stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța trece la etapa lucrărilor propriu-zise. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a execuției, iar constructorii vor putea intra efectiv pe șantier începând cu 1 octombrie.

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