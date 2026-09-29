Stadionul Gheorghe Hagi începe să prindă contur. Constanța se pregătește pentru marea transformare, lucrările încep în câteva zile

Proiectul noului Stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța trece la etapa lucrărilor propriu-zise. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a execuției, iar constructorii vor putea intra efectiv pe șantier începând cu 1 octombrie.
Noua arenă urmează să fie construită pe strada Primăverii nr. 2-11 din municipiul Constanța. Investiția este finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții.
Lucrările la Stadionul „Gheorghe Hagi” încep la 1 octombrie
Emiterea ordinului de începere a lucrărilor marchează trecerea proiectului din etapa de pregătire în cea de execuție. Constructorii vor putea începe efectiv activitatea pe șantier de la 1 octombrie.
Compania Națională de Investiții a anunțat oficial că proiectul stadionului din Constanța intră în această nouă etapă printr-un mesaj publicat pe platforma Facebook.
„Este oficial! Stadionul «Gheorghe Hagi» se construiește!”, a transmis Compania Națională de Investiții.
Instituția a precizat că lucrările vor începe în prima zi a lunii octombrie și a prezentat viitoarea arenă drept un proiect important atât pentru municipiul Constanța, cât și pentru sportul românesc.
Astfel, după emiterea ordinului de începere, proiectul stadionului intră în etapa în care lucrările de construcție pot fi demarate efectiv.
Viitoarea arenă din Constanța va purta numele lui Gheorghe Hagi
Noul stadion va purta numele lui Gheorghe Hagi, una dintre cele mai importante personalități din istoria fotbalului românesc.
Numele fostului mare fotbalist este strâns legat de Constanța, iar viitoarea arenă va deveni astfel un reper sportiv al orașului asociat cu numele celui care este considerat una dintre figurile importante ale fotbalului românesc.
CNI a transmis că lucrările care încep la 1 octombrie vor transforma treptat amplasamentul într-o arenă modernă, destinată găzduirii unor evenimente sportive importante.
„De acum, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru ne apropie de o arenă modernă, construită la standarde europene și pregătită să găzduiască marile momente ale sportului”, se arată în anunțul companiei.
Investiția este finanțată prin Compania Națională de Investiții
Construcția Stadionului „Gheorghe Hagi” este finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții.
Proiectul este inclus în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, program prin care sunt derulate investiții în obiective destinate comunităților și unor domenii de interes public.
În cazul Constanței, investiția vizează construirea unei noi arene sportive pe strada Primăverii nr. 2-11 din municipiu.
Odată cu emiterea ordinului de începere, proiectul trece astfel într-o etapă concretă, iar activitatea de pe amplasamentul viitorului stadion urmează să înceapă de la 1 octombrie.
Un nou reper sportiv pentru Constanța
Compania Națională de Investiții a prezentat noul stadion drept un obiectiv important pentru Constanța și pentru sportul românesc. Arena care va purta numele lui Gheorghe Hagi este gândită ca un stadion modern, construit la standarde europene.
Mesajul transmis de CNI odată cu anunțarea începerii lucrărilor sintetizează rolul pe care instituția îl atribuie viitoarei construcții.
„Un nou stadion. Un nou reper pentru Constanța”, este mesajul prin care CNI a anunțat intrarea proiectului în etapa lucrărilor.