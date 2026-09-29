Incendiul de pădure de la Băile Olănești s-a extins la 34 de hectare. Ce îngreunează intervenția pompierilor

Incendiul de pădure izbucnit în urmă cu cinci zile în zona Băile Olănești, la aproximativ 3-4 kilometri de mers de Mănăstirea Iezer, s-a extins, suprafața afectată ajungând la 34 de hectare, au informat, marți, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea. Potrivit sursei citate, intervenția pompierilor pentru localizarea și stingerea incendiului este îngreunată de terenul accidentat, de vânt și de suprafața mare pe care se manifestă focarele.
În zona afectată de incendiu intervin marți, pentru a cincea zi consecutiv, 57 de pompieri de la ISU Vâlcea, cu șapte autospeciale de stingere și o dronă. Aceștia sunt sprijiniți de angajați ai Ocolului Silvic Râmnicu Vâlcea.
„Resursele acționează pentru limitarea propagării incendiului și stingerea focarelor active, într-o zonă în care condițiile de teren fac intervenția deosebit de dificilă”, au precizat reprezentanții ISU Vâlcea.
Potrivit acestora, în timpul nopții, incendiul s-a extins pe încă trei hectare, astfel că suprafața afectată a ajuns la 34 de hectare.
Arderea a fost favorizată de vegetația uscată, pe fondul unei secete prelungite și al lipsei precipitațiilor. Focarele se mențin la nivelul litierei și al materialului lemnos.
Un elicopter va sprijini intervenția
În zonă acționează și Grupa Operativă din cadrul ISU Vâlcea, care analizează, monitorizează și coordonează activitatea din teren. Operațiunile de stingere sunt conduse de prim-adjunctul inspectorului-șef, Marius Zoican.
Intervenția pentru stingerea incendiului de fond forestier de la Băile Olănești va fi sprijinită și de un elicopter, după ce acesta va finaliza misiunea din Caraș-Severin, în Parcul Național Domogled - Valea Cernei, unde suprafața arsă este de aproximativ 400 de hectare.
ISU Vâlcea a precizat că incendiul nu a provocat victime și nu a afectat construcții sau gospodării. Reprezentanții instituției subliniază că, pe durata intervenției, prioritară este siguranța echipelor din teren, „acțiunile fiind adaptate permanent în funcție de condițiile meteorologice, configurația terenului și evoluția focarelor”.
Forțele de intervenție vor rămâne mobilizate până la localizarea completă a incendiului și lichidarea tuturor focarelor.
Pompierii intervin din 25 septembrie
Zeci de pompieri au acționat zilnic, începând din 25 septembrie, pentru stingerea incendiului. Sâmbătă, intervenția a fost sprijinită și de un elicopter Black Hawk.
„Sâmbătă, 26 septembrie, 26 de pompieri militari cu 3 autospeciale și o dronă (UAS) au acționat pentru limitarea extinderii flăcărilor, duminică, 27 septembrie, 62 de pompieri militari cu 7 autospeciale și o dronă (UAS), iar luni, 28 septembrie, 33 de pompieri militari s-au deplasat către zona unde se manifesta incendiul. Alături de pompieri au participat la operațiunile de stingere forțe din cadrul SVSU Băile Olănești, Ocolului Silvic Râmnicu Vâlcea, Salvamont și Obștii Moșnenilor Cheia”, mai arată sursa citată.