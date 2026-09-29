Incendiul de pădure de la Băile Olănești s-a extins la 34 de hectare. Ce îngreunează intervenția pompierilor

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 14:40

Incendiul de pădure izbucnit în urmă cu cinci zile în zona Băile Olănești, la aproximativ 3-4 kilometri de mers de Mănăstirea Iezer, s-a extins, suprafața afectată ajungând la 34 de hectare, au informat, marți, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea. Potrivit sursei citate, intervenția pompierilor pentru localizarea și stingerea incendiului este îngreunată de terenul accidentat, de vânt și de suprafața mare pe care se manifestă focarele.

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