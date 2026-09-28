Ajutor pentru încălzire 2026-2027. Ce venit trebuie să ai și când poți să depui cererea pentru a primi bani de la stat

Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutorul pentru încălzirea locuinței. Pentru a primi sprijinul de la stat, venitul net lunar trebuie să fie de cel mult 1.386 de lei pe membru de familie, în timp ce în cazul persoanelor singure plafonul este de 2.053 de lei pe lună.
Încadrarea în plafonul de venit nu este însă singura condiție pentru acordarea ajutorului pentru încălzire. Autoritățile verifică și bunurile aflate în proprietatea solicitantului, precum și celelalte criterii prevăzute de legislație.
În ce perioadă se acordă ajutorul pentru încălzire
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, este destinat consumatorilor vulnerabili și poate fi acordat pentru sistemul principal de încălzire folosit în locuință.
Sunt eligibile locuințele încălzite cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri. Pentru aceeași locuință, ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire.
Ce venit se ia în calcul la ajutorul pentru încălzire
La stabilirea dreptului se ia în calcul venitul net lunar al familiei, raportat la numărul membrilor acesteia, iar pentru persoanele singure se analizează venitul net lunar propriu.
Important este că venitul luat în calcul este cel realizat în luna anterioară depunerii cererii. Astfel, pentru o solicitare depusă în octombrie 2026, sunt luate în considerare veniturile obținute în septembrie.
Când se depune cererea pentru ajutorul de încălzire
Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria sau la serviciul de asistență socială competent din localitatea în care se află locuința.
Pentru sezonul rece 2026-2027, persoanele care vor să beneficieze de sprijin trebuie să urmărească termenul de depunere stabilit de autoritatea locală. Depunerea în termen este importantă pentru acordarea ajutorului de la începutul sezonului rece.
Cererea poate fi depusă, în funcție de regulile stabilite local, direct la instituția competentă sau prin modalitățile electronice puse la dispoziție de autorități.
Ce acte sunt necesare
Pentru acordarea ajutorului este necesară o cerere-declarație pe propria răspundere, împreună cu actele de identitate ale membrilor familiei și documentele care dovedesc veniturile realizate în luna anterioară.
Solicitantul trebuie să dovedească și dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței. Pot fi prezentate, după caz, acte de proprietate, contracte de închiriere sau contracte de comodat.
În cazul locuințelor încălzite cu gaze naturale sau energie electrică, autoritățile pot solicita și facturile aferente locului de consum, astfel încât datele din cerere să poată fi verificate.