Ajutor pentru încălzire 2026-2027. Ce venit trebuie să ai și când poți să depui cererea pentru a primi bani de la stat

Publicat 28 sept. 2026, 23:52 Actualizat 28 sept. 2026, 23:54

Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutorul pentru încălzirea locuinței. Pentru a primi sprijinul de la stat, venitul net lunar trebuie să fie de cel mult 1.386 de lei pe membru de familie, în timp ce în cazul persoanelor singure plafonul este de 2.053 de lei pe lună.

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