Accident mortal în apropiere de Murfatlar. Un șofer a murit, autoturismul a ars ca o torță - video

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 sept. 2026, 11:52

Accident rutier grav, luni dimineață, pe drumul național DN3, pe tronsonul dintre Ciocârlia de Sus și Murfatlar. Impactul violent dintre un autoturism și un autotren a lăsat o persoană încarcerată, blocată între fiarele mașinii. Din nefericire, ulterior medicii au declarat decesul victimei, potrivit presei locale.

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