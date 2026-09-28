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Accident mortal în apropiere de Murfatlar. Un șofer a murit, autoturismul a ars ca o torță - video
Accident mortal în județul Constanța
Accident rutier grav, luni dimineață, pe drumul național DN3, pe tronsonul dintre Ciocârlia de Sus și Murfatlar. Impactul violent dintre un autoturism și un autotren a lăsat o persoană încarcerată, blocată între fiarele mașinii. Din nefericire, ulterior medicii au declarat decesul victimei, potrivit presei locale.
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