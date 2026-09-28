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Accident mortal în apropiere de Murfatlar. Un șofer a murit, autoturismul a ars ca o torță - video

Accident mortal în județul Constanța

Accident mortal în județul Constanța

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 sept. 2026, 11:52

Accident rutier grav, luni dimineață, pe drumul național DN3, pe tronsonul dintre Ciocârlia de Sus și Murfatlar. Impactul violent dintre un autoturism și un autotren a lăsat o persoană încarcerată, blocată între fiarele mașinii. Din nefericire, ulterior medicii au declarat decesul victimei, potrivit presei locale.

La locul accidentului au fost trimise echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, inclusiv autospeciala de descarcerare și echipaje medicale de prim ajutor, care lucrează intens pentru extragerea victimei și stabilizarea stării acesteia, potrivit Replicaonline.

În urma impactului, autorismul a luat foc. Din păcate, persoana a fost declarată decedată. Șoferul tirului, conștient, cooperant a fost transportat la spital.

Traficul rutier este parțial blocat și se desfășoară cu dificultate, fiind dirijat de polițiștii rutieri. Oamenii legii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele și circumstanțele exacte ale tragediei.

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