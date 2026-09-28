Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Explozie și incendiu în fața Gării de Nord din București. O mașină electrică a luat foc

Rămășițele masiniii distruse de incendiu (Red

Rămășițele masiniii distruse de incendiu (Red

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 sept. 2026, 07:09

Un autoturism electric a luat foc și a explodat, luni dimineață, chiar în fața Gării de Nord din București. Momentul șocant a fost surprins de trecători, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele de socializare.

Potrivit martorilor, care au relatat evenimentul pe reddit, autoturismul ar fi luat foc brusc, iar momentul este surprins în clipuri video și fotografii care au fost distribuite masiv pe rețelele de socializare. În foarte scurt timp, fpcul a devenit violent și în interiorul autoturismului s-a produs o exploztie , care i-a făcut pe martori să se retrag speriați.

Incidentul a generat un val de comentarii online, mulți utilizatori vorbind despre pericolul tot mai mare pe care îl reprezintă bateriile mașinilor electrice în caz de avarie.

Din primele informații, nu au fost raportate victime. Cauza exactă a deflagrației urmează să fie stabilită de specialiști, care analizează resturile autoturismului și posibilele defecțiuni ale sistemului electric.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

gara de nord bucurestiexplozieincendiupanică

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe