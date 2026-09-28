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Social· 1 min citire
Explozie și incendiu în fața Gării de Nord din București. O mașină electrică a luat foc
Rămășițele masiniii distruse de incendiu (Red
Un autoturism electric a luat foc și a explodat, luni dimineață, chiar în fața Gării de Nord din București. Momentul șocant a fost surprins de trecători, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele de socializare.
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