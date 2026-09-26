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Social· 1 min citire
Benzina a trecut de 10 lei, motorina se apropie de 11 lei. Alternativa tot mai căutată de șoferi pentru a plăti mai puțin la pompă
Carburanți
Publicat26 sept. 2026, 09:52
SursăRealitatea PLUS
Scumpiri repetate și costuri tot mai mari pentru șoferi la pompă. Benzina a trecut de 10 lei, iar motorina este aproape 11 lei. Pe fondul scumpirilor tot mai mari, șoferii caută alternative pentru a-și reduce cheltuielile, iar mașinile pe GPL devin tot mai căutate. GPL-ul este mult mai ieftin decât benzina și motorina, iar diferența se simte la fiecare alimentare.
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