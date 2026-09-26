Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Benzina a trecut de 10 lei, motorina se apropie de 11 lei. Alternativa tot mai căutată de șoferi pentru a plăti mai puțin la pompă

Carburanți

Carburanți

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deDarius Stănescu
Publicat26 sept. 2026, 09:52
SursăRealitatea PLUS

Scumpiri repetate și costuri tot mai mari pentru șoferi la pompă. Benzina a trecut de 10 lei, iar motorina este aproape 11 lei. Pe fondul scumpirilor tot mai mari, șoferii caută alternative pentru a-și reduce cheltuielile, iar mașinile pe GPL devin tot mai căutate. GPL-ul este mult mai ieftin decât benzina și motorina, iar diferența se simte la fiecare alimentare.

Prețurile sunt tot mai mari la pompă, iar șoferii caută alternative mai ieftine. De săptămâna viitoare prețul la motorină ar putea să crească, pentru că pe 30 septembrie expiră măsura temporară de reducere a accizei la motorină. Asta înseamnă că ar urma să crească cu aproape 70 de bani.

Alternativa mai ieftină, GPL-ul

În acest moment motorina standard este 10 lei 97, cea premium 11 lei 78, benzina standard 10 lei 05, iar cea premium 10 lei 62.

O alternativă mai ieftină ar fi GPL-ul, la un plin de 50 de litri șoferii care alimentează cu GPL pot economisi aproximativ 266 de lei față de cei care folosesc benzina și peste 300 de lei în comparație cu cei care folosesc motorina.

Din 1 octombrie mecanismul intră într-o nouă etapă, iar nivelul reducerii va depinde de următoarea evaluare a Ministerului Finanțelor. Dacă nu se va decide prelungirea măsurii temporare de reducere a accizei cu 25%, șoferii vor avea prețuri mult mai mari la pompă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

carburantibenzinamotorinaGPLsoferipreturi la pompa

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe