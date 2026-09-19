Nicușor Dan, la Bistrița, în ziua semnării decretului pentru Siegfried Mureșan: „Dacă ne uităm la televizor pare că suntem în preajma apocalipsei!”

Președintele României, Nicușor Dan, se află sâmbătă, 19 septembrie, în județul Bistrița-Năsăud, chiar în ziua în care a anunțat că va semna decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Documentul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial.
UPDATE - „E o bucurie să vin la Bistrița...de care mă leagă amintiri, persoane deosebite, cu atât mai mult la o sărbătoare a comunității, când comunitatea marchează o realizare pe care, cum a spus domnul președinte de Consiliu Județean, o așteaptă de multă vreme.
Și e important să ai un spital modern lângă comunitate, pentru că un spital modern atrage medici buni și scurtează timpul oamenilor care au nevoie. Nu vreau să vorbesc despre sistemul medical. Vreau să spun un lucru care cred că e important în zilele astea. Să ne bucurăm când avem succes și să ne uităm la noi cu echilibru.
Pentru că pare că dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese, care acționează în interes propriu și nu în interesul public.
Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese. Am avut niște oameni care au avut un termen limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită.
Ăsta e un succes. Și sunt multe altele. Ieri am participat la o conferință, un summit în Ucraina și acolo a participat președintele Serbiei, care a călătorit cu avionul până în Suceava și de acolo cu mașina până în Ucraina și a spus public în conferință de presă: Sunt impresionat de realizările României în 20 de ani de când am venit eu ultima oară aici.
Și toate realizările astea noi ca societate le-am făcut împreună. Oamenii de aici au muncit, au făcut, cum s-a întâmplat acum, studiu de fezabilitate, proceduri de achiziții și de aici speranța.
Dacă noi am făcut drumul ăsta, am fi putut să-l facem mai repede. Bineînțeles, nu spun că totul este perfect, dar să ne uităm cu echilibru la unde suntem și în felul ăsta o să reușim să facem mai bine în societatea noastră pentru noi și pentru copiii noștri. Felicitări!”, a transmis președintele Nicușor Dan, în urmă cu puțin timp, în timpul vizitei oficiale de la Bistrița.
Vizita șefului statului include participarea la un eveniment dedicat Via Transilvanica și o deplasare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița.
Nicușor Dan participă la Via Transilvanica Business Fest
Potrivit agendei anunțate pentru această zi, președintele participă, începând cu ora 9:30, la Via Transilvanica Business Fest, eveniment organizat la Piatra Fântânele.
Ulterior, Nicușor Dan s-a deplasat la Bistrița, unde, de la ora 11:00, este programat să participe la evenimentul organizat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, cu ocazia inaugurării lucrărilor de extindere, modernizare și digitalizare ale unității medicale.
Alocuțiunea susținută de președinte la spital urmează să fie transmisă în direct.
Decretul pentru Siegfried Mureșan va fi semnat la Bistrița
Vizita prezidențială are loc într-o zi importantă din punct de vedere politic. Nicușor Dan a anunțat vineri, în timpul vizitei sale în Ucraina, că va semna la Bistrița decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat pentru funcția de prim-ministru.
„O să-l semnez mâine, la Bistrița, și o să fie publicat în Monitorul Oficial luni”, a declarat președintele.
Șeful statului a vorbit și despre dificultatea misiunii pe care o are Mureșan în formarea unui nou Executiv. Întrebat despre posibilitatea ca acesta să obțină susținerea necesară în Parlament, Nicușor Dan a spus că situația este dificilă, dar că își dorește ca nominalizarea sa să reușească.
Ce urmează după publicarea decretului
Odată cu publicarea decretului în Monitorul Oficial, începe să curgă termenul în care premierul desemnat trebuie să formeze echipa guvernamentală și să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor, pentru obținerea votului de încredere.
Nominalizarea lui Siegfried Mureșan vine după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare. Până în prezent, nu s-a conturat o majoritate parlamentară pentru susținerea noului Guvern, ceea ce face ca următoarele zile să fie importante pentru negocierile politice.
Președintele nu a oferit, deocamdată, un răspuns concret privind eventualitatea unor alegeri anticipate în cazul unui eșec al procedurii de învestire, preferând să sublinieze că trebuie urmărită mai întâi prima etapă a procesului.