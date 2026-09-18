Sorin Grindeanu cere explicații de la Fitch după avertismentul privind retrogradarea României la „junk”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că partidul va cere un punct de vedere oficial de la agenția Fitch, după ce un analist al acesteia a avertizat că România riscă să ajungă la categoria „junk” dacă actuala criză politică se prelungește. Grindeanu spune că juriștii PSD vor analiza inclusiv posibilitatea unor răspunderi pentru declarațiile făcute, în timp ce Fitch menține în prezent ratingul României la „BBB-”, cu perspectivă negativă.
„Am văzut astăzi o știre care face foarte mult rău României și anume faptul că agenția Fitch ar fi anunțat că intrăm în junk. Una e agenția Fitch, care în urmă cu o lună a spus că își păstrează ratingul, și alta e un analist care a dat un interviu”, a declarat Sorin Grindeanu la un post TV.
PSD cere explicații oficiale de la Fitch
Liderul PSD a anunțat că partidul va solicita un punct de vedere oficial din partea agenției de rating.
„PSD va solicita un punct de vedere oficial, dacă și-a schimbat în ultima lună punctul de vedere și despre afirmațiile acestui analist și în ce măsură acest analist vorbea în numele agenției”, a spus Grindeanu.
Președintele PSD a adăugat că juriștii partidului vor analiza situația și eventualele consecințe ale declarațiilor.
„Eu o să rog echipa de juriști să facă o analiză, fac foarte mult rău aceste știri și pot fi trase răspunderi patrimoniale, poate chiar și penale”, a afirmat Grindeanu.
România nu a fost retrogradată la categoria „junk”
Declarațiile lui Grindeanu vin după ce Malgorzata Krzywicka, analistă la Fitch Ratings, a avertizat într-un interviu pentru Bloomberg că România ar putea fi retrogradată la categoria „junk” dacă actuala criză politică se prelungește.
Fitch nu a anunțat însă o asemenea retrogradare. La sfârșitul lunii iulie, agenția a menținut ratingul suveran al României la „BBB-”, cu perspectivă negativă, acesta fiind cel mai scăzut nivel din categoria „investment grade”.
Deficitul și bugetul pe 2027, esențiale pentru următoarea evaluare
Potrivit analistei Fitch, capacitatea Guvernului de a continua reducerea deficitului bugetar și prezentarea unui buget credibil pentru 2027 vor fi factori importanți pentru următoarea evaluare a României.
Fitch urmează să revizuiască ratingul suveran al României în ianuarie 2027. Agenția estimează pentru 2026 un deficit bugetar de 5,9% din PIB și consideră că România are nevoie de o ajustare fiscală suplimentară pentru stabilizarea datoriei publice pe termen mediu.
În acest context, prelungirea crizei politice este considerată un risc pentru predictibilitatea fiscală și pentru capacitatea autorităților de a adopta măsurile necesare pentru reducerea deficitului.