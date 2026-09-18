Sorin Grindeanu cere explicații de la Fitch după avertismentul privind retrogradarea României la „junk”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 sept. 2026, 20:04

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că partidul va cere un punct de vedere oficial de la agenția Fitch, după ce un analist al acesteia a avertizat că România riscă să ajungă la categoria „junk” dacă actuala criză politică se prelungește. Grindeanu spune că juriștii PSD vor analiza inclusiv posibilitatea unor răspunderi pentru declarațiile făcute, în timp ce Fitch menține în prezent ratingul României la „BBB-”, cu perspectivă negativă.

Distribuie articolul