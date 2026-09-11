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Ploile record din California au fost declanșate de temperaturi anormal de ridicate din Tibet - studiu

Inundatii in California (2023 - Profimedia)

Inundatii in California (2023 - Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 11 sept. 2026, 22:22

Ploile record înregistrate în California în 2016 si 2023 au fost declanșate de temperaturi anormal de ridicate din Asia, arată un nou studiu. Cercetătorii au identificat o „teleconexiune climatică” între Munții Stâncoși și Platoul Tibetan, unde zonele de căldură au deformat curenții și au amplificat fenomenele meteo extreme din vestul Statelor Unite.

Studiul prezentat de Live Science arată că episoadele de precipitații extreme din 2017 și 2023 au fost declanșate de temperaturi neobișnuit de ridicate pe Platoul Tibetan, care au perturbat circulația atmosferică globală. Această anomalie a creat un „efect de undă” ce a intensificat sistemele meteo din vestul SUA, ducând la ploi torențiale și inundații severe în California, Nevada, Oregon, Utah și Arizona.

Cercetătorii au remarcat faptul că, în decembrie 2016 și februarie 2023, regiunea tibetană a înregistrat valori termice mult peste media sezonieră. Aproximativ o lună mai târziu, statele americane au fost lovite de precipitații record, care au provocat pagube de peste 6,6 miliarde de dolari și au dus la moartea a cel puțin nouă persoane.

Descoperirea acestei legături climatice la distanță ar putea îmbunătăți semnificativ predictibilitatea fenomenelor extreme din vestul SUA, reducând riscurile pentru populație și costurile economice asociate.

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