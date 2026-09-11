Advertising
Advertising
Mediu· 1 min citire
Ploile record din California au fost declanșate de temperaturi anormal de ridicate din Tibet - studiu
Inundatii in California (2023 - Profimedia)
Ploile record înregistrate în California în 2016 si 2023 au fost declanșate de temperaturi anormal de ridicate din Asia, arată un nou studiu. Cercetătorii au identificat o „teleconexiune climatică” între Munții Stâncoși și Platoul Tibetan, unde zonele de căldură au deformat curenții și au amplificat fenomenele meteo extreme din vestul Statelor Unite.
Citește și
- 17:59Bolile infecțioase se vor răspândi mai rapid pe măsură ce planeta se încălzește: Europa de Est devine zonă de risc
- 11:45Destinația preferată de români, în flăcări. Intervenție extremă
- 10:03Italia a trecut prin cea mai călduroasă vară din ultimii 75 de ani
- 15:59Poluare pe râul Motru. Analizele confirmă depășiri majore ale materiilor în suspensie. Ce au descoperit specialiștii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News