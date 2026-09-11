Ploile record din California au fost declanșate de temperaturi anormal de ridicate din Tibet - studiu

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 11 sept. 2026, 22:22

Ploile record înregistrate în California în 2016 si 2023 au fost declanșate de temperaturi anormal de ridicate din Asia, arată un nou studiu. Cercetătorii au identificat o „teleconexiune climatică” între Munții Stâncoși și Platoul Tibetan, unde zonele de căldură au deformat curenții și au amplificat fenomenele meteo extreme din vestul Statelor Unite.

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