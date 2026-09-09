Italia a trecut prin cea mai călduroasă vară din ultimii 75 de ani

Scris de Catalina Anghel Publicat: 9 sept. 2026, 10:03

Italia a înregistrat în 2026 cea mai călduroasă vară de după anul 1950, cu o temperatură medie de 24,3 grade Celsius, a anunțat luni Institutul pentru Bioeconomie din cadrul Consiliului Național de Cercetare (CNR-IBE), citat de Reuters.

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