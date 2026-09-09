Italia a trecut prin cea mai călduroasă vară din ultimii 75 de ani

Italia a înregistrat în 2026 cea mai călduroasă vară de după anul 1950, cu o temperatură medie de 24,3 grade Celsius, a anunțat luni Institutul pentru Bioeconomie din cadrul Consiliului Național de Cercetare (CNR-IBE), citat de Reuters.
August 2026, luna cu cele mai multe recorduri de caniculă
Potrivit datelor publicate de institutul public italian, august 2026 a fost cea mai călduroasă lună a anului în Italia, cu o temperatură medie de 25,6°C. Valoarea depășește cu 5,2°C media perioadei de referință 1951-1980 și cu 3,5°C media perioadei 1991-2020.
Măsurătorile CNR-IBE se bazează pe date colectate la înălțimea de doi metri deasupra solului, standardul folosit în meteorologie pentru calculul temperaturii aerului.
"Media de 25,6 grade Celsius înregistrată în august 2026 depășește recordurile anterioare de 24,6°C din 2024 și de 24°C din august 2017", a declarat Lorenzo Arcidiaco, cercetător în cadrul CNR-IBE.
2026, pe cale să devină cel mai călduros an din istoria măsurătorilor
Potrivit lui Arcidiaco, datele adunate până acum indică faptul că 2026 se va încheia probabil ca fiind cel mai călduros an înregistrat în Italia de după 1950. Atât iulie, cât și august 2026 au fost, la rândul lor, cele mai călduroase luni corespunzătoare măsurate vreodată de meteorologi în această țară.
CNR este cea mai mare instituție publică de cercetare din Italia, iar datele institutului sunt folosite ca referință oficială pentru monitorizarea climei la nivel național.
Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid din lume
Fenomenul nu este izolat. Zone extinse din Europa, recunoscută drept continentul care se încălzește cel mai rapid din lume, au trecut în 2026 prin veri caniculare marcate de secetă și de un număr tot mai mare de incendii de vegetație. Regatul Unit a raportat, la rândul său, cea mai fierbinte vară de la începutul măsurătorilor sale meteorologice.
Nordul-vestul Italiei și zonele agricole, cele mai afectate
În Italia, cele mai afectate zone s-au concentrat în câmpiile din nord-vestul țării și de-a lungul lanțului muntos al Apeninilor. Multe dintre aceste regiuni au profil agricol, iar combinația dintre temperaturile ridicate și secetă a pus presiune suplimentară asupra activităților din ferme.
Roma, Florența și Torino, lovite de valuri de căldură repetate
Analize separate ale datelor meteorologice arată că orașe importante ale Italiei, precum Roma, Florența și Torino, au fost afectate de valuri de căldură repetate în lunile iunie, iulie și august 2026, confirmând tiparul unei veri excepțional de calde la nivelul întregii peninsule.