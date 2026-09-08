ANM anunță o toamnă mai caldă decât normal. Cum va fi vremea în România până pe 5 octombrie

Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât normalul pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor depăși valorile obișnuite în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi, în general, apropiate de normal.
Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în următoarele patru săptămâni. Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 7 septembrie - 5 octombrie 2026, vremea va fi mai caldă în cea mai mare parte a țării, în timp ce precipitațiile se vor menține, în general, în jurul valorilor obișnuite.
7 - 14 septembrie: mai cald în vest, sud-vest și centru
În prima săptămână, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice, centrale și la munte. În est și sud-est, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei.
Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul normalului la nivelul întregii țări.
Cum va fi vremea în România până la începutul lui octombrie. ANM anunță temperaturi peste normal în mai multe regiuni
14 - 21 septembrie: temperaturi peste normal în toată țara
În această perioadă, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu abateri mai importante în vest și sud-vest.
Ploile vor fi ușor deficitare în vest și nord-vest, iar în restul țării cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.
21 - 28 septembrie: vreme mai caldă la nivel național
Temperatura medie a aerului va continua să fie ușor peste valorile obișnuite în toate regiunile.
Precipitațiile ar putea fi ușor peste normal, local, în sud-vestul țării. În rest, regimul pluviometric va fi apropiat de cel specific perioadei.
28 septembrie - 5 octombrie: temperaturile rămân ridicate
Și la începutul lunii octombrie, mediile termice se vor situa ușor peste cele normale în cea mai mare parte a țării.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal în toate regiunile.