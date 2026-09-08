ANM anunță o toamnă mai caldă decât normal. Cum va fi vremea în România până pe 5 octombrie

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 08:10

Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât normalul pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor depăși valorile obișnuite în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi, în general, apropiate de normal.

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