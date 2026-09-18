Alegerile din România ar putea arăta diferit: urne care scanează buletinele și vot fără ștampilă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 sept. 2026, 16:23

Alegerile din România ar putea arăta cu totul diferit în anii următori: buletinele ar putea fi scanate și numărate automat, iar ștampila „VOTAT”, tușul și autocolantele de pe cărțile de identitate ar putea dispărea. Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, propune un sistem electoral mai digitalizat, despre care spune că ar putea simplifica procesul de vot și reduce costurile organizării alegerilor.

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