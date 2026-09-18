Alegerile din România ar putea arăta diferit: urne care scanează buletinele și vot fără ștampilă

Alegerile din România ar putea arăta cu totul diferit în anii următori: buletinele ar putea fi scanate și numărate automat, iar ștampila „VOTAT”, tușul și autocolantele de pe cărțile de identitate ar putea dispărea. Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, propune un sistem electoral mai digitalizat, despre care spune că ar putea simplifica procesul de vot și reduce costurile organizării alegerilor.
Urne care nu doar păstrează voturile, ci le și numără
Una dintre cele mai importante idei avansate de șeful AEP este introducerea unor așa-numite „urne inteligente”. Acestea ar putea scana buletinele de vot și ar putea număra automat opțiunile exprimate.
„Mă gândesc că am putea avea urne care să fie un pic mai inteligente, în sensul de a număra, de exemplu, buletinele de vot cu scanare”, a declarat Adrian Țuțuianu, vineri, într-o conferință de presă.
Planul ar putea merge chiar mai departe. Țuțuianu a vorbit despre posibilitatea ca, într-o etapă viitoare, urnele să poată identifica inclusiv opțiunile de vot.
Ideea ar modifica substanțial procedura de numărare a buletinelor după încheierea votării. Președintele AEP a menționat anterior și varianta unor urne transparente, dotate cu mecanisme care să permită numărarea buletinelor introduse.
Buletine de vot mai simple, chiar și pe o singură pagină
O altă schimbare vizează chiar buletinul pe care alegătorii își exprimă opțiunea.
Țuțuianu propune simplificarea acestuia, în special la alegerile unde lista candidaților este foarte lungă. El a dat ca exemplu sisteme în care pe buletin sunt înscrise partidele, în timp ce listele complete cu candidații sunt disponibile separat, inclusiv la secția de votare.
Într-o asemenea variantă, pe buletin ar putea apărea formațiunile politice și candidații independenți, ceea ce ar permite reducerea dimensiunii documentului.
Potrivit lui Țuțuianu, buletinele mai scurte ar însemna mai puține materiale de tipărit, costuri mai mici și o procedură mai simplă de numărare și consemnare a rezultatelor.
Adio ștampilă „VOTAT”? Cum ar putea fi marcat votul
Ștampila cu mențiunea „VOTAT” și tușul ar putea deveni, la rândul lor, istorie.
Președintele AEP consideră că acestea ar putea fi înlocuite cu o metodă mai simplă: alegătorul să marcheze cu un „X” sau cu un „DA” căsuța corespunzătoare opțiunii sale.
„Cred că a venit vremea să renunțăm și la ștampilele cu mențiunea «VOTAT» și tuș”, a spus Adrian Țuțuianu.
O asemenea schimbare ar elimina una dintre etapele tradiționale ale votării și ar modifica modul în care este validată opțiunea alegătorului pe buletin.
Și autocolantele de pe cărțile de identitate ar putea dispărea
Pe lista propunerilor se află și autocolantele aplicate pe spatele cărților de identitate după exercitarea dreptului de vot.
Țuțuianu susține că această procedură trebuie regândită, în condițiile în care noile acte de identitate electronice nu mai sunt compatibile cu acest tip de marcaj.
„Este clar că trebuie să renunțăm la celebrele autocolante care se pun pe buletin”, a declarat șeful AEP.
Astfel, ștampila, tușul și autocolantul ar putea dispărea din procedura electorală, dacă propunerile vor fi transformate în măsuri concrete.
AEP vrea să testeze schimbările înainte de aplicare
Deocamdată, toate aceste idei sunt propuneri. AEP intenționează să le discute în această toamnă cu autoritățile administrației publice locale și ia în calcul testarea unora dintre ele înainte de o eventuală implementare la scară largă.
„Ne gândim să discutăm aceste chestiuni în această toamnă cu autoritățile administrației publice, eventual să realizăm un proiect-pilot, să vedem cum funcționează anumite lucruri”, a precizat Adrian Țuțuianu.
Dacă vor fi implementate, schimbările ar putea transforma atât experiența alegătorilor în secția de votare, cât și modul în care sunt numărate și centralizate voturile. AEP susține că modernizarea logisticii ar putea veni și cu o reducere a costurilor pentru organizarea viitoarelor alegeri.