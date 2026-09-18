Un livrator, reținut după ce ar fi agresat o tânără în Sectorul 2 și apoi ar fi lovit-o în față

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 sept. 2026, 17:14

Un bărbat de 30 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după un incident violent petrecut în urmă cu două zile, pe o stradă din Sectorul 2. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi atins o tânără de 25 de ani într-o zonă intimă, iar când femeia l-ar fi confruntat pentru gestul său, bărbatul ar fi lovit-o în zona feței.

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