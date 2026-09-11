Povestea unui artist american care a dispărut în pădure: a construit timp de 40 de ani o casă subterană din materiale aruncate

Un artist originar din Los Angeles a transformat pădurile din Puerto Rico într-un loc desprins parcă dintr-o lume fantastică. Timp de aproximativ patru decenii, Brian Birdsall a construit Termitopia, o locuință subterană realizată din materiale recuperate, tuneluri, camere și elemente artistice.
Termitopia, casa ascunsă în munții din Puerto Rico
Povestea lui Brian Birdsall este una neobișnuită. Plecat din Los Angeles, artistul s-a stabilit într-o zonă rurală și izolată din vestul Puerto Rico, în apropiere de localitatea Las Marías.
Acolo, în mijlocul pădurii, a început să-și construiască propria locuință. Nu a apelat însă la metodele clasice de construcție și nici la materiale obișnuite.
Potrivit informațiilor prezentate de Atlas Obscura, Birdsall a folosit inclusiv plase de pescuit din nailon abandonate și un tip de ciment pe care l-a dezvoltat el însuși. În aproximativ 40 de ani, proiectul s-a extins și a căpătat forme tot mai neobișnuite.
Termitopia a devenit astfel mult mai mult decât o simplă casă. Structura poate fi descrisă drept o combinație între locuință, galerie de artă și labirint subteran.
Un labirint de tuneluri săpat în versantul muntelui
În locul unei case clasice, cu camere dispuse după un plan convențional, Birdsall a creat o rețea de pasaje și încăperi în interiorul muntelui.
Rezultatul semăna cu o vizuină uriașă, la dimensiunea unui om. Tunelurile se ramificau, iar spațiile interioare erau modelate în funcție de materialele disponibile și de ideile artistului.
Conceptul din spatele Termitopia era strâns legat de reutilizare. Lucrurile care pentru alți oameni reprezentau deșeuri deveneau, pentru Birdsall, materie primă.
Ideea amintea de modul în care termitele construiesc structuri complexe folosind resursele disponibile. De aici și numele proiectului.
Deșeurile au devenit materiale pentru artă
Potrivit informațiilor publicate de Instructables, artistul a folosit în proiectele sale materiale ușor accesibile, inclusiv obiecte și resturi care ar fi putut ajunge la gunoi.
Această preocupare pentru reutilizare nu s-a limitat la Termitopia. Birdsall a realizat de-a lungul timpului diverse proiecte practice, experimentând cu materiale recuperate și găsindu-le noi întrebuințări.
Casa din Puerto Rico a devenit expresia cea mai amplă a acestei filozofii. Fiecare spațiu putea fi modificat, extins sau decorat, în funcție de ceea ce găsea și de ideile pe care dorea să le pună în practică.
Interiorul, o combinație între arhitectură și artă
Termitopia nu era doar un ansamblu de încăperi subterane. Spațiile au fost decorate cu numeroase elemente artistice, unele dintre ele având un aspect aproape suprarealist.
Atlas Obscura compară formele organice ale construcției cu stilul asociat arhitectului Antoni Gaudí și cu unele dintre așezările subterane din Cappadocia.
În interior puteau fi întâlnite sculpturi, obiecte și instalații realizate din materiale recuperate. Printre acestea se numărau și instalații muzicale confecționate din țevi PVC, precum și sculpturi cu chipuri inspirate de personaje de desene animate.
Birdsall nu a lucrat întotdeauna singur. În proiect sunt menționați și artiștii Pablo Verona și Daniel Polnau, care au colaborat cu el și au contribuit la dezvoltarea spațiului artistic.
Pentru ei, materialele aruncate reprezentau o resursă care putea fi transformată în obiecte și construcții originale.
Casa subterană era înconjurată de junglă
Locul ales pentru Termitopia a contribuit decisiv la caracterul neobișnuit al proiectului.
Construcția se afla într-o regiune rurală din vestul Puerto Rico, în apropiere de Las Marías, la aproximativ două ore de mers cu mașina de San Juan.
O parte importantă a structurii era ascunsă în interiorul muntelui, însă complexul avea și zone deschise către exterior. Deasupra se afla o terasă de pe care putea fi privită pădurea din jur.
Scările și zonele expuse intemperiilor făceau ca explorarea locului să semene mai degrabă cu o aventură decât cu vizitarea unei locuințe obișnuite.
Contrastul dintre tunelurile întunecate și vegetația tropicală din exterior accentua și mai mult senzația de lume separată de civilizație.
Termitopia, proiectul de o viață al unui artist
Timp de aproximativ 40 de ani, Brian Birdsall a transformat treptat terenul din Puerto Rico într-un univers personal.
Termitopia a pus sub semnul întrebării ideea clasică despre cum trebuie să arate o casă și din ce materiale poate fi construită. În locul unei locuințe standard, artistul a creat un spațiu în continuă transformare, în care arhitectura, natura și arta se îmbinau.
Proiectul a demonstrat și o abordare neconvențională a reutilizării: materiale considerate fără valoare puteau deveni componente ale unei construcții sau chiar opere de artă.
Ce s-a întâmplat cu Termitopia
În prezent, Termitopia este închisă definitiv, însă povestea sa continuă să atragă atenția prin caracterul neobișnuit al construcției.
Dintr-un proiect început într-o pădure izolată, locuința lui Brian Birdsall a ajuns să fie descrisă ca un experiment artistic și arhitectural unic. După aproximativ patru decenii de muncă, tunelurile, camerele și obiectele realizate din materiale recuperate au format o lume ascunsă în munții din Puerto Rico.
Povestea Termitopia rămâne, astfel, exemplul unui proiect în care deșeurile au fost transformate în materiale de construcție, iar o simplă locuință s-a transformat treptat într-o operă de artă.