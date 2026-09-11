Povestea unui artist american care a dispărut în pădure: a construit timp de 40 de ani o casă subterană din materiale aruncate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 sept. 2026, 18:20

Un artist originar din Los Angeles a transformat pădurile din Puerto Rico într-un loc desprins parcă dintr-o lume fantastică. Timp de aproximativ patru decenii, Brian Birdsall a construit Termitopia, o locuință subterană realizată din materiale recuperate, tuneluri, camere și elemente artistice.

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