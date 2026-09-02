Reguli noi în Thailanda pentru români și alți cetățeni din UE. Perioada fără viză, redusă la 30 de zile

Thailanda modifică regulile de intrare pe teritoriul său pentru turiștii străini. Începând cu data de 15 septembrie, durata sejurului fără viză va fi redusă de la 60 la 30 de zile pentru cetățenii din cel puțin 60 de țări, printre care se numără statele membre ale Uniunii Europene, Elveția, Statele Unite ale Americii, Canada și Israel. Măsura îi vizează și pe români.
Noua măsură - anunțată inițial de guvern în luna mai - a fost oficializată prin publicarea în „Gazeta Regală” (jurnalul oficial al țării) și va intra în vigoare la 15 zile de la data apariției sale. Anterior acestei decizii, vizitatorii din 93 de țări beneficiau de un sejur fără viză valabil timp de 60 de zile.
Noi durate pentru sejururi și condițiile de călătorie
Noile reglementări introduc condiții diferențiate în funcție de țara de origine:
Sejur de 30 de zile fără viză: Aplicabil pentru cel puțin 60 de țări, inclusiv Uniunea Europeană, SUA, Canada, Elveția și Israel.
Sejur de 15 zile fără viză: Perioadă alocată cetățenilor din Seychelles și Mauritius.
Viză la sosire (Visa on Arrival): Opțiune destinată turiștilor din Azerbaidjan, Belarus și Serbia.
Prelungirea sejurului va fi posibilă o singură dată, decizia finală rămânând la discreția serviciilor locale de imigrare.
Motivele din spatele noilor restricții
Autoritățile thailandeze au precizat că principala motivație a acestei decizii este combaterea criminalității asociate sejururilor prelungite. Măsura vine în urma mai multor incidente mediatizate intens în ultimele luni, în care au fost implicați cetățeni străini. Printre acestea se numără infracțiuni legate de consumul de alcool sau droguri, comportamente neadecvate în spațiul public și operarea neautorizată a unor afaceri locale, precum școli private sau unități financiare și hoteliere.
Impactul măsurii asupra sectorului turistic
Deși turismul reprezintă aproximativ 13% din Produsul Intern Brut (PIB) al Thailandei, numărul vizitatorilor străini nu a atins încă nivelurile înregistrate înainte de pandemia de Covid-19. Pentru anul 2026, autoritățile estimează un flux de aproximativ 33,5 milioane de turiști străini, în ușoară creștere față de cele aproape 33 de milioane înregistrate în anul precedent.