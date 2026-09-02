Reguli noi în Thailanda pentru români și alți cetățeni din UE. Perioada fără viză, redusă la 30 de zile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 08:17

Thailanda modifică regulile de intrare pe teritoriul său pentru turiștii străini. Începând cu data de 15 septembrie, durata sejurului fără viză va fi redusă de la 60 la 30 de zile pentru cetățenii din cel puțin 60 de țări, printre care se numără statele membre ale Uniunii Europene, Elveția, Statele Unite ale Americii, Canada și Israel. Măsura îi vizează și pe români.

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