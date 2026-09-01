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Extern· 1 min citire
SUA au lansat noi atacuri asupra Iranului. Tensiunile Orientul Mijlociu escaladează
FOTO: Arhivă
Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anunțat marți că a lansat noi atacuri asupra unor ținte din Iran, într-o scurtă declarație publicată pe rețeaua X.
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