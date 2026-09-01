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SUA au lansat noi atacuri asupra Iranului. Tensiunile Orientul Mijlociu escaladează

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 21:32

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anunțat marți că a lansat noi atacuri asupra unor ținte din Iran, într-o scurtă declarație publicată pe rețeaua X.

SUA au lovit ținte ale Gardienilor Revoluției în Iran

”Astăzi, la ora 12:00 (16:00 GMT), forțele americane au început să lovească ținte ale Gardienilor Revoluției din Iran”, a declarat CENTCOM, spunând că răspunde „atacurilor recente ale Gardienilor Revoluției împotriva navigației comerciale în strâmtoarea Ormuz și împotriva militarilor americani desfășurați în regiune”.

Televiziunea de stat iraniană a raportat mai multe explozii auzite în sudul țării, aproape de Bandar Abbas și de insula Qeshm, în apropierea strâmtorii Ormuz, un pasaj strategic pentru comerțul cu petrol, unde traficul maritim a scăzut considerabil după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu pe 28 februarie.

Statele Unite au efectuat duminică raiduri, primele după o lună, împotriva unor lansatoare situate pe o insulă iraniană.

Iranul a ripostat, Trump promite represalii

Iranul a răspuns atacând cu rachete și drone ținte americane în Iordania și în Emiratele Arabe Unite, afirmând totodată prin vocea președintelui său, Masud Pezeshkian, că nu dorește continuarea războiului.

Președintele american Donald Trump promisese să răspundă acestor represalii, dar pare să fi exclus, deocamdată, reluarea unei operațiuni militare masive împotriva Iranului.

În plus, Washingtonul a promis o campanie de „asfixiere” economică a Iranului, ale cărei detalii și ținte rămân de precizat.

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