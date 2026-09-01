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Extern· 2 min citire
Alertă în Germania. Explozive artizanale descoperite în apropierea unei centrale electrice
FOTO: spiegel.de
Dispozitive explozive artizanale au fost descoperite marţi în apropierea unei centrale electrice din estul Germaniei, în imediata vecinătate a graniţei cu Polonia, a declarat pentru AFP poliţia din landul Brandenburg.
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