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Alertă în Germania. Explozive artizanale descoperite în apropierea unei centrale electrice

FOTO: spiegel.de

FOTO: spiegel.de

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 16:15

Dispozitive explozive artizanale au fost descoperite marţi în apropierea unei centrale electrice din estul Germaniei, în imediata vecinătate a graniţei cu Polonia, a declarat pentru AFP poliţia din landul Brandenburg.

Dispozitive explozive descoperite la o stație de transformare

”Nu au explodat, nimeni nu a fost rănit şi nu am avut nicio problemă cu alimentarea cu energie electrică”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

Aceasta a precizat însă că s-au constatat ”daune materiale la o conductă a unei staţii de transformare”.

Poliţia a declarat că marţi, în jurul orei 8:00 (06:00 GMT), s-au constatat posibile avarii la o linie electrică în cadrul instalaţiei din Turnow-Preilack, la aproximativ 100 de kilometri de Berlin.

Ziarul regional ”Märkische Allgemeine” a relatat anterior că serviciile de urgenţă au descoperit mai multe dispozitive concepute pentru a lansa proiectile încărcate cu exploziv şi le-au dezamorsat, citând surse din domeniul securităţii şi din cadrul companiei. Ziarul a precizat că a obţinut o fotografie care arată unul dintre aceste dispozitive, a cărui structură exactă nu era clară.

Ținta aparentă: provocarea unei pene de curent

Substaţia, situată în apropierea centralei electrice pe cărbune din Jänschwalde, a fost ţinta mai multor atacuri, potrivit raportului, cu scopul aparent de a provoca o pană de curent pe scară largă care să afecteze una dintre unităţile centralei.

Substaţia Preilack distribuie energia electrică generată la centrala din Jänschwalde atât la nivel regional, cât şi dincolo de acesta.

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