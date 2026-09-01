Lionel Richie, internat de urgență după un concert în aer liber. Ce probleme de sănătate ar avea artistul

Lionel Richie, în vârstă de 77 de ani, a fost internat la un spital din Saint-Louis, Missouri, imediat după ce a susținut un concert la Muny, o arenă în aer liber cunoscută din oraș.
Evenimentul muzical a avut loc pe 30 august, iar artistul ar fi ales să meargă la o unitate medicală din proprie inițiativă, pentru investigații amănunțite. Conform informațiilor apărute în presa americană, principala suspiciune ar fi o deshidratare, fără să existe, până acum, semne că starea lui ar fi gravă.
Cum s-a desfășurat concertul
Potrivit unei surse din anturajul turneului, citată de publicația The Hollywood Reporter, celebrul cântăreț "s-a dus singur la spital după recital, sâmbătă seara, și se simte bine". Aceeași sursă precizează că echipa medicală analizează o posibilă deshidratare și că artistul își dorește să fie externat marți.
Din relatările spectatorilor prezenți la eveniment, interpretul a terminat show-ul cântând așezat pe un scaun. Vizibil obosit, Richie ar fi cerut asistență pentru a putea interpreta ultima piesă din setlist, celebra „All Night Long”, unul dintre cele mai cunoscute hituri ale sale.
Al doilea incident din această vară
Nu este primul moment tensionat pentru interpret în ultimele luni. Pe 24 iunie, artistul a fost nevoit să abandoneze scena în timpul unui alt concert, fără să mai revină pentru a-l încheia. Situația a determinat anularea a două date programate, la Chicago și Columbus, la recomandarea echipei medicale.
Richie a reușit să revină pe scenă pe 30 iunie, la Pittsburgh, continuând turneul realizat alături de trupa Earth, Wind & Fire. Seria de concerte comune s-a încheiat câteva săptămâni mai târziu, la Austin, în Texas.
Ce urmează pentru artist
Cântărețul mai are programate aproximativ zece spectacole până la finalul anului. Printre acestea se numără o serie de șase concerte la Encore Theater, în cadrul complexului Wynn din Las Vegas, planificate pentru lunile octombrie și noiembrie. La acestea se adaugă un show suplimentar, stabilit pentru 19 decembrie, la São Paulo, în Brazilia.
Nu este clar, în acest moment, dacă noul episod medical va afecta programul următoarelor concerte ale artistului.