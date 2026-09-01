Italia prelungește controalele la frontiera cu Spania. Măsura, menținută încă 15 zile: care este motivul

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 1 sept. 2026, 14:02

Italia a decis să prelungească pentru încă 15 zile controalele la frontiera cu Spania, introduse la începutul lunii august pe fondul crizei migranților din Ceuta. Spania a anunțat, la rândul său, prelungirea controalelor pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană sau maritimă.

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