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Extern· 2 min citire
Italia prelungește controalele la frontiera cu Spania. Măsura, menținută încă 15 zile: care este motivul
Criză migranți/ Profimedia
Italia a decis să prelungească pentru încă 15 zile controalele la frontiera cu Spania, introduse la începutul lunii august pe fondul crizei migranților din Ceuta. Spania a anunțat, la rândul său, prelungirea controalelor pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană sau maritimă.
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