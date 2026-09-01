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Italia prelungește controalele la frontiera cu Spania. Măsura, menținută încă 15 zile: care este motivul

Criză migranți/ Profimedia

Criză migranți/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 1 sept. 2026, 14:02

Italia a decis să prelungească pentru încă 15 zile controalele la frontiera cu Spania, introduse la începutul lunii august pe fondul crizei migranților din Ceuta. Spania a anunțat, la rândul său, prelungirea controalelor pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană sau maritimă.

Italia suspendă pentru încă 15 zile aplicarea regulilor Schengen privind libera circulație în relația cu Spania, prin menținerea controalelor la frontieră. Măsura a fost introdusă pentru prima dată la 1 august, în contextul crizei migranților din Ceuta.

Ministerul italian de Interne a precizat, potrivit Bloomberg, că motivele de securitate care au stat la baza deciziei inițiale sunt în continuare valabile. Roma a menționat și măsurile luate de Spania împreună cu Uniunea Europeană pentru normalizarea situației.

Italia nu are graniță terestră cu Spania, astfel că verificările îi vizează pe călătorii care circulă între cele două țări cu avionul sau cu vaporul.

Spania prelungește, la rândul său, controalele

Madridul a anunțat, la rândul său, prelungirea cu 15 zile a controalelor la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană sau maritimă.

Guvernul italian susține că decizia privind controalele are la bază considerente de securitate și nu reprezintă o măsură politică.

Ce a stat la baza deciziei Romei

Decizia Romei vine după criza migranților din Ceuta, unde, la sfârșitul lunii iulie, zeci de mii de persoane au trecut din Maroc în enclava spaniolă.

Potrivit estimării oficiale a guvernului spaniol, aproximativ 72.000 de persoane au trecut ilegal din Maroc în Ceuta în zilele de 30 și 31 iulie. Autoritățile locale au anunțat că cel puțin 100 de persoane au murit în timpul acestei încercări.

Majoritatea migranților care au ajuns în Ceuta au fost ulterior returnați în Maroc, potrivit autorităților spaniole. Aproximativ 5.000 de persoane au rămas însă în enclavă, printre acestea aflându-se și persoane care solicită azil.

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