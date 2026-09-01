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Când își reia Teheranul angajamentele cu SUA. Condiția pusă de Teheran

Massoud Pezeshkian/ Profimedia

Massoud Pezeshkian/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 11:49

Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat marți că Teheranul își va relua „imediat” angajamentele asumate prin protocolul de acord încheiat în iunie, dacă Statele Unite vor reveni la respectarea termenilor acestuia.

„Declar în mod explicit că, dacă Statele Unite îşi vor respecta angajamentele asumate în cadrul protocolului de acord (...), Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri reciproce”, a declarat Massoud Pezeshkian la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, care se desfăşoară în Kârgâzstan, potrivit site-ului preşedinţiei iraniene, citat de AFP.

Ce prevede protocolul

Protocolul de acord viza încetarea definitivă a războiului dintre Teheran şi Washington, declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacurile americane şi israeliene împotriva Republicii Islamice. Acesta s-a destrămat apoi în iulie, cele două tabere acuzându-se reciproc că au încălcat termenii acestuia.

Situația din Ormuz

Declaraţiile lui Massoud Pezeshkian vin într-un moment în care strâmtoarea Ormuz rămâne un punct major de dezacord între Iran şi Statele Unite, care au reluat schimburile de focuri luni, după o lună de relativă acalmie. Teheranul menţine închiderea acestei rute maritime strategice, afirmând totodată că îşi va relua angajamentele prevăzute de acord, în special prin redeschiderea strâmtorii Ormuz, dacă Statele Unite vor face acelaşi lucru.

Luni, ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, declarase deja că „Statele Unite trebuie să-şi respecte angajamentele şi ceea ce a semnat preşedintele lor” în cadrul acordului. „În acest caz, totul poate fi repus pe făgaşul normal”, a asigurat el.

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