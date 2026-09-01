Când își reia Teheranul angajamentele cu SUA. Condiția pusă de Teheran

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 11:49

Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat marți că Teheranul își va relua „imediat” angajamentele asumate prin protocolul de acord încheiat în iunie, dacă Statele Unite vor reveni la respectarea termenilor acestuia.

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