Israelul va furniza Greciei sistemul antiaerian ”Scutul lui Ahile”. Acordul istoric de aproximativ 3 miliarde de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 22:04

Israelul a anunțat luni încheierea unui contract de armament cu Grecia, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, în pofida criticilor internaționale tot mai intense la adresa sa în urma războiului din Gaza, relatează AFP.

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