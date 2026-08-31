Israelul va furniza Greciei sistemul antiaerian ”Scutul lui Ahile”. Acordul istoric de aproximativ 3 miliarde de euro

Israelul a anunțat luni încheierea unui contract de armament cu Grecia, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, în pofida criticilor internaționale tot mai intense la adresa sa în urma războiului din Gaza, relatează AFP.
Grecia adoptă sistemul israelian ”Scutul lui Ahile”
Acest acord se înscrie în cadrul noului sistem de apărare aeriană intitulat „Scutul lui Ahile” și intervine în contextul în care cele două națiuni mediteraneene întrețin relații tensionate cu Turcia.
”Acordul de apărare semnat astăzi cu Grecia este unul dintre cele mai importante din istoria țării, se înscrie în prelungirea alianței noastre în Mediterana de Est încheiate în urmă cu zece ani cu Grecia și Cipru. Acest contract stă mărturie puterii Israelului, încrederii acordate exporturilor noastre în materie de apărare și întăririi alianțelor noastre regionale”, a declarat prim-ministrul Benjamin Netanyahu, potrivit unui comunicat al biroului său.
Grecia devine astfel primul stat membru UE care adoptă un astfel de sistem de apărare aeriană multistrat, bazat pe mai multe sisteme interconectate destinate protejării teritoriului împotriva dronelor, avioanelor, rachetelor de croazieră și rachetelor balistice.
”Am intrat într-o eră de schimbări radicale. Conflictele moderne au modificat parametrii apărării militare și descurajării”, a comentat ministrul grec al apărării, Nikos Dendias, într-un comunicat.
Sisteme israeliene și apărare antidrone pentru Grecia
Potrivit Ministerului israelian al Apărării, contractul de export include sisteme de apărare „Praștia lui David”, Barak MX și Spyder, radare de supraveghere aeriană, precum și un nou sistem național de comandă și control.
Toate echipamentele sunt fabricate de societățile din domeniul apărării Rafael, Israel Aerospace Industries și filiala sa Elta Systems.
În plus, Israelul a semnat un contract suplimentar de 26 de milioane de euro pentru a furniza Greciei sisteme de apărare antidrone.
”Israelul și Grecia au interese strategice comune și suntem confruntați cu aceleași provocări regionale. Într-o epocă în care actori cu ambiții regionale încearcă să-și extindă influența și să submineze stabilitatea în regiune, Israelul și Grecia vor continua să-și întărească cooperarea în materie de apărare și de strategie”, a spus la rândul său ministrul israelian al apărării, Israel Katz.