Plătiți cu 32.000 de euro ca să plece din țară: Decizia incredibilă luată de un stat și reacția cetățenilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 31 aug. 2026, 21:44

Cu stimulente de zeci de mii de euro puse pe masă, Suedia accelerează programul de repatriere voluntară. Decizia guvernului de a majora consistent sprijinul financiar a stârnit un val rapid de reacții, sute de cetățeni depunând deja cererile oficiale pentru a părăsi definitiv țara.

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