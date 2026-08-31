Plătiți cu 32.000 de euro ca să plece din țară: Decizia incredibilă luată de un stat și reacția cetățenilor

Cu stimulente de zeci de mii de euro puse pe masă, Suedia accelerează programul de repatriere voluntară. Decizia guvernului de a majora consistent sprijinul financiar a stârnit un val rapid de reacții, sute de cetățeni depunând deja cererile oficiale pentru a părăsi definitiv țara.
Guvernul de la Stockholm a crescut de 35 de ori sprijinul financiar dedicat celor care aleg să se repatrieze voluntar. Măsura, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026, oferă sume uriașe celor care renunță la rezidență și a generat deja sute de solicitări.
Cât pot primi cei care aleg să se repatrieze
Planul financiar refăcut radical la începutul acestui an pune la dispoziție bugete considerabile pentru sprijinirea relocării:
Adulți: Până la 350.000 de coroane suedeze (aproximativ 32.000 €) de persoană, o creștere masivă față de vechiul plafon de doar 10.000 de coroane.
Cupluri: Maximum 500.000 de coroane.
Familii: Ajutorul total poate ajunge până la 600.000 de coroane (circa 55.000 €), fiind alocate în plus câte 25.000 de coroane (2.300 €) pentru fiecare copil.
Criterii de eligibilitate: Cine are dreptul la bani
Suma pusă în joc nu este accesibilă oricărui rezident străin. Pentru a accesa fondurile, solicitanții trebuie să îndeplinească anumite condiții stricte:
Să dețină un permis de ședere valabil pe teritoriul Suediei.
Relocarea trebuie să se facă în țara de origine sau într-un alt stat din afara spațiului comunitar unde persoana are drept de ședere legal.
Excepții: Banii nu pot fi folosiți pentru mutarea în alte țări din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Elveția.
Sute de solicitări în primele săptămâni ale anului
Noua strategie a stârnit interes imediat. Până la jumătatea lunii februarie 2026, autoritățile suedeze înregistraseră deja 272 de dosare, dintre care 82 au fost respinse pentru neîndeplinirea condițiilor. Ulterior, numărul cererilor a depășit pragul de 370 de aplicanți.
Rțiunea deciziei și criticile aduse proiectului
Deși Suedia derulează programe de repatriere voluntară încă din 1984, sumele modice oferite anterior făceau mecanismul neatractiv.
Guvernul suedez își justifică decizia susținând că măsura le oferă un nou început persoanelor care nu au reușit să se adapteze cultural și social în societatea nordică. De asemenea, autoritățile consideră că fondurile pot sprijini economia locală din țările de origine ale celor care se întorc.
Totuși, măsura a stârnit controverse majore. Oponenții politici și criticii programului avertizează că o astfel de măsură amplifică stigmatizarea comunităților de străini și amintesc că majorarea sumelor a fost aprobată în ciuda unor studii guvernamentale anterioare care puneau la îndoială eficiența economică a stimulentelor financiare.