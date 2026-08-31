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Ochiul din cer: drone pentru combaterea infracțiunilor

Drone în Turcia

Drone în Turcia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 20:16
SursăRealitatea PLUS

Polițiștii din Istanbul dau lovitura în materie de tehnologie. Agenții nu mai patrulează pe străzi și supraveghează zonele de la distanță. În teren sunt trimise drone pentru depistarea persoanelor care consumă alcool în spațiile publice.

Turcia folosește drone pentru a sprijini activitatea poliției

Într-o scenă care amintește de filmele science-fiction, autoritățile din districtul Fatih folosesc aceste dispozitive aeriene dotate cu difuzoare pentru a transmite mesaje de avertizare și a combate consumul de băuturi alcoolice în aer liber.

Tehnologia permite o acoperire eficientă a zonelor istorice extinse sau greu accesibile, menținând ordinea publică.

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