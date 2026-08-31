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Extern· 1 min citire
Ochiul din cer: drone pentru combaterea infracțiunilor
Drone în Turcia
Publicat31 aug. 2026, 20:16
SursăRealitatea PLUS
Polițiștii din Istanbul dau lovitura în materie de tehnologie. Agenții nu mai patrulează pe străzi și supraveghează zonele de la distanță. În teren sunt trimise drone pentru depistarea persoanelor care consumă alcool în spațiile publice.
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