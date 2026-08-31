Ochiul din cer: drone pentru combaterea infracțiunilor

Publicat 31 aug. 2026, 20:16 Sursă Realitatea PLUS

Polițiștii din Istanbul dau lovitura în materie de tehnologie. Agenții nu mai patrulează pe străzi și supraveghează zonele de la distanță. În teren sunt trimise drone pentru depistarea persoanelor care consumă alcool în spațiile publice.

Distribuie articolul