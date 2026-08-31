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Extern· 1 min citire
Un motociclist a scăpat miraculos dintr-un impact violent
Accident de motocicletă
Publicat31 aug. 2026, 20:09
SursăRealitatea PLUS
Întorsătură de necrezut în cazul unui accident care s-ar fi putut sfârși tragic. Incidentul a avut loc în orașul Buga din Columbia. Un motociclist care circula cu viteză s-a prăbușit direct în lateralul unui autobuz aflat în mișcare, însă a supraviețuit miraculos.
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