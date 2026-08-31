Un motociclist a scăpat miraculos dintr-un impact violent

Publicat 31 aug. 2026, 20:09 Sursă Realitatea PLUS

Întorsătură de necrezut în cazul unui accident care s-ar fi putut sfârși tragic. Incidentul a avut loc în orașul Buga din Columbia. Un motociclist care circula cu viteză s-a prăbușit direct în lateralul unui autobuz aflat în mișcare, însă a supraviețuit miraculos.

Distribuie articolul