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Extern· 1 min citire

Un motociclist a scăpat miraculos dintr-un impact violent

Accident de motocicletă

Accident de motocicletă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 20:09
SursăRealitatea PLUS

Întorsătură de necrezut în cazul unui accident care s-ar fi putut sfârși tragic. Incidentul a avut loc în orașul Buga din Columbia. Un motociclist care circula cu viteză s-a prăbușit direct în lateralul unui autobuz aflat în mișcare, însă a supraviețuit miraculos.

Cascadoria involuntară și o ușă deschisă i-au salvat viața

Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Șoferul autobuzului plecase de pe loc dar uitase ușa din față pentru pasageri deschisă.

În momentul impactului violent, în loc să se lovească de tabla metalică sau de geamurile vehiculului, motociclistul a fost proiectat cu o forță incredibilă direct în cabina autobuzului.

Imaginile virale îi arată pe pasageri împietriți de uimire când, la doar câteva secunde după coliziunea devastatoare, bărbatul s-a ridicat pe propriile picioare și a coborât din vehicul aparent teafăr, conștient de miracolul pe care tocmai l-a trăit.

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