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Suspiciuni de spionaj la vârful NATO. Stagiară canadiană, în arest preventiv în Belgia

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 20:23

O cetățeană canadiană, acuzată de spionaj în perioada în care lucra ca stagiară la NATO, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a anunțat luni Parchetul federal belgian, potrivit Reuters.

Stagiara canadiană, arestată sub suspiciunea de spionaj

Femeia, identificată drept Claire Z., a fost arestată în luna iulie sub bănuiala de spionaj în beneficiul unei țări terțe și de apartenență la o organizație infracțională.

Ea a lucrat ca stagiară la Comandamentul suprem aliat în Europa (SHAPE), ce are sediul în orașul belgian Mons.

Serviciile de securitate ale SHAPE au sesizat autoritățile

La 25 iulie, Parchetul belgian declara că suspecta, cetățean canadian de origine chineză, „atrăsese atenția serviciilor de securitate ale SHAPE, care au denunțat faptele la Serviciul General de Informații și Securitate (SGRS)”.

După deschiderea dosarului, Parchetul federal belgian a încredințat ancheta poliției judiciare federale din orașul Charleroi, care a efectuat percheziții la domiciliul suspectei, precum și la locul său de muncă. Judecătorul de instrucție a plasat-o inițial pe suspectă sub mandat de reținere.

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