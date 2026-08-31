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Extern· 1 min citire
Suspiciuni de spionaj la vârful NATO. Stagiară canadiană, în arest preventiv în Belgia
FOTO: Arhivă
O cetățeană canadiană, acuzată de spionaj în perioada în care lucra ca stagiară la NATO, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a anunțat luni Parchetul federal belgian, potrivit Reuters.
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