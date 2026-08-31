China nu îi va permite Rusiei să folosească arme nucleare. Mesajul care poate schimba calculele Moscovei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 15:51

China a transmis Finlandei că nu va permite Rusiei să folosească arme nucleare, potrivit unei declarații făcute de președintele finlandez Alexander Stubb într-un interviu. Mesajul ar fi fost transmis în cadrul unei discuții private cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, în timpul vizitei acestuia la Helsinki.

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