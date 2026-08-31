China nu îi va permite Rusiei să folosească arme nucleare. Mesajul care poate schimba calculele Moscovei

China a transmis Finlandei că nu va permite Rusiei să folosească arme nucleare, potrivit unei declarații făcute de președintele finlandez Alexander Stubb într-un interviu. Mesajul ar fi fost transmis în cadrul unei discuții private cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, în timpul vizitei acestuia la Helsinki.
Alexander Stubb spune că Beijingul poate descuraja o escaladare nucleară
Președintele Finlandei a vorbit despre riscul ca Rusia să recurgă la arme nucleare în contextul războiului din Ucraina. Întrebat despre această posibilitate într-un interviu acordat lui Paul Ronzheimer, din cadrul Axel Springer Global Reporters Network, Stubb a indicat poziția Chinei drept unul dintre factorii care pot limita o eventuală escaladare.
Liderul finlandez a relatat că a abordat direct subiectul cu ministrul chinez de Externe, care i-ar fi transmis poziția Beijingului.
„Ministrul de Externe al Chinei m-a vizitat în această vară și am ridicat această problemă”, a spus Stubb. „Iar el a spus: «Nu vom permite niciodată să se întâmple acest lucru». Și cred că aceasta este o formă destul de bună de descurajare”.
Declarația se referă la întâlnirea dintre Alexander Stubb și Wang Yi, care a avut loc la Helsinki pe 5 iulie. Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat inclusiv războiul declanșat de Rusia în Ucraina și securitatea Europei.
Wang Yi s-a întâlnit cu președintele Finlandei la Helsinki
Vizita ministrului chinez de Externe a avut loc într-un moment în care China continuă să aibă relații economice și diplomatice importante cu Moscova. Beijingul este unul dintre principalii parteneri ai Rusiei, iar poziționarea sa în raport cu războiul din Ucraina are o importanță majoră pentru echilibrul internațional.
În acest context, Stubb consideră că mesajul transmis de partea chineză în privința armelor nucleare poate avea un rol de descurajare. Președintele finlandez nu a prezentat însă detalii suplimentare despre discuția privată și nici despre modul în care Beijingul ar acționa în eventualitatea unei decizii a Moscovei de a utiliza arme nucleare.
Stubb spune că Rusia încearcă să mențină temerile privind o escaladare
Alexander Stubb a susținut că Rusia are un interes în menținerea preocupării europenilor cu privire la posibilitatea unei escaladări a conflictului.
„Rusia vrea ca noi, europenii, să stăm aici și să discutăm: Va escalada Rusia? Va folosi Rusia arme nucleare? Va ataca Rusia NATO și Europa?”, a spus liderul finlandez.
În opinia sa, reacția Europei trebuie să combine prudența cu pregătirea pentru scenarii dificile, fără ca amenințările să fie amplificate prin panică.
„Rămâneți calmi, păstrați-vă sângele rece, fiți lucizi și vigilenți. Nu dramatizați, pregătiți-vă pentru ce este mai rău pentru a putea evita acel scenariu”, a adăugat Stubb.
Finlanda nu vede un atac rusesc asupra NATO ca fiind iminent
Președintele Finlandei a adoptat și anterior un discurs moderat atunci când a vorbit despre riscurile de securitate provenite din partea Rusiei.
În luna mai, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian finlandez în apropiere de Helsinki și au fost mobilizate avioane de luptă, Stubb a declarat că Finlanda „nu se confruntă cu nicio amenințare militară directă”.
În noul interviu, el a minimalizat și perspectiva unui atac iminent al Rusiei asupra NATO. Potrivit lui Stubb, acțiunile Moscovei de testare a reacției Alianței sunt mai degrabă „provocări” decât semnale că Rusia pregătește un război direct împotriva NATO.
Președintele finlandez a remarcat că trupele ruse sunt în continuare concentrate în Ucraina, iar capacitatea de descurajare a NATO face ca un atac direct asupra Alianței să fie foarte puțin probabil.
Stubb vede posibilă reluarea dialogului direct cu Moscova
În același timp, Alexander Stubb consideră că Europa se apropie de momentul în care ar putea fi necesară reluarea unor contacte politice directe cu Rusia.
„Sunt convins că ne apropiem de ziua în care ar fi util ca europenii să aibă contacte mai directe cu Rusia”, a spus el, „mai ales pentru că trebuie să evităm neînțelegerile”.