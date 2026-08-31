Donald Trump vorbește despre plecarea de la Casa Albă, dar menține speculațiile privind o candidatură în 2028

Donald Trump transmite mesaje tot mai nuanțate despre viitorul său politic. Deși Constituția SUA limitează la două numărul mandatelor pentru care o persoană poate fi aleasă președinte, liderul de la Casa Albă nu a închis complet discuția despre o posibilă revenire după 2028.
În ultimele săptămâni, Trump a alternat sugestiile despre un posibil nou mandat cu declarații în care se raportează la viața de după plecarea de la Casa Albă, prevăzută pentru ianuarie 2029.
La un eveniment cu susținători, președintele american a spus că, după încheierea mandatului, „va fi acasă”. În Michigan, el a evocat totodată perspectiva ca țara să aibă un alt lider peste aproximativ doi ani și jumătate.
„În doi ani și jumătate, s-ar putea să aveți un alt președinte – s-ar putea”, a declarat Donald Trump.
Mesajele despre „Trump 2028” continuă
În paralel cu aceste afirmații, Trump a păstrat în spațiul public ideea unei eventuale candidaturi în 2028. Președintele a apărut recent purtând o șapcă pe care era inscripționat anul următoarelor alegeri prezidențiale și a făcut glume despre posibilitatea ca „a treia oară” să fie mai bună, conform Associated Press.
O asemenea candidatură se lovește însă de o limită constituțională clară. Al 22-lea Amendament la Constituția SUA stipulează că nimeni nu poate fi ales președinte de mai mult de două ori.
Trump a admis anterior că regula reprezintă un obstacol, însă a vorbit și despre presupuse modalități prin care ar putea reveni la Casa Albă. Una dintre teoriile discutate în spațiul public ar presupune ca el să candideze pentru funcția de vicepreședinte, într-o formulă cu JD Vance drept candidat la președinție, iar ulterior să preia funcția de șef al statului.
Juriștii contestă însă serios compatibilitatea unui asemenea scenariu cu legislația constituțională americană.
Expert: Trump își păstrează opțiunile deschise
Profesorul de drept constituțional Brian Kalt apreciază că pozițiile aparent contradictorii îi permit lui Trump să evite o decizie explicită în acest moment.
Potrivit acestuia, dacă nu va mai încerca să candideze, Trump poate invoca faptul că a vorbit deja despre retragerea din viața politică. În schimb, dacă va explora o nouă formulă electorală, poate susține că nu a exclus public această variantă.
Casa Albă spune că prioritatea este mandatul actual
Administrația Trump respinge ideea că președintele ar pregăti deja o campanie pentru 2028 sau că și-ar planifica retragerea politică. Purtătoarea de cuvânt Olivia Wales a afirmat că șeful statului se concentrează pe obiectivele mandatului în curs.
„Singura moștenire la care se gândește președintele este să facă America mai măreață ca niciodată”, a transmis aceasta.
Trump vorbește însă frecvent și despre proiectele pe care vrea să le lase în urmă la Casa Albă. Printre acestea se află construirea unui nou ballroom în complexul prezidențial, investiție despre care susține că va putea fi folosită de viitoarele administrații.
Președintele a spus că lucrările ar urma să fie finalizate spre finalul anului 2028, cu puțin înainte de expirarea mandatului. „Nu este pentru mine. Este pentru viitorii președinți”, a declarat Donald Trump.