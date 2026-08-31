Donald Trump vorbește despre plecarea de la Casa Albă, dar menține speculațiile privind o candidatură în 2028

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 15:03

Donald Trump transmite mesaje tot mai nuanțate despre viitorul său politic. Deși Constituția SUA limitează la două numărul mandatelor pentru care o persoană poate fi aleasă președinte, liderul de la Casa Albă nu a închis complet discuția despre o posibilă revenire după 2028.

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