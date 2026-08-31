Serviciile secrete poloneze suspectează un posibil sabotaj după un incendiu la o fabrică de drone

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 14:35

Un incendiu a izbucnit la o fabrică de drone militare din orașul Skarżysko-Kamienna, în sudul Poloniei, iar serviciul de informații interne al țării verifică inclusiv ipoteza unui act de sabotaj. Până la ora transmiterii acestei știri nu au fost raportate victime, iar focul a fost stins.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiufabrica dronePoloniasabotaj