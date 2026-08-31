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Extern· 2 min citire
Serviciile secrete poloneze suspectează un posibil sabotaj după un incendiu la o fabrică de drone
Incendiu fabrică drone Polonia/ Captură foto
Un incendiu a izbucnit la o fabrică de drone militare din orașul Skarżysko-Kamienna, în sudul Poloniei, iar serviciul de informații interne al țării verifică inclusiv ipoteza unui act de sabotaj. Până la ora transmiterii acestei știri nu au fost raportate victime, iar focul a fost stins.
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