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Extern· 1 min citire
Coreea de Nord respinge dialogul cu Donald Trump. Analiză de Ana Maria Păcuraru
Publicat31 aug. 2026, 13:59
Actualizat31 aug. 2026, 14:01
SursăRealitatea PLUS
Coreea de Nord respinge din nou orice perspectivă de dialog cu Statele Unite. Ministerul nord-coreean de Externe acuză Washingtonul că își menține politica „ostilă” față de Phenian. Regimul lui Kim Jong-un susține că armele nucleare reprezintă „garanția absolută a suveranității” țării și intenționează să-și extindă arsenalul nuclear.
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