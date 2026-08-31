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Coreea de Nord respinge dialogul cu Donald Trump. Analiză de Ana Maria Păcuraru

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Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 13:59
Actualizat31 aug. 2026, 14:01
SursăRealitatea PLUS

Coreea de Nord respinge din nou orice perspectivă de dialog cu Statele Unite. Ministerul nord-coreean de Externe acuză Washingtonul că își menține politica „ostilă” față de Phenian. Regimul lui Kim Jong-un susține că armele nucleare reprezintă „garanția absolută a suveranității” țării și intenționează să-și extindă arsenalul nuclear.

Phenianul confirmă, încă o dată, că nu are nicio intenție de a se așeza la masă. Ministerul de Externe nord-coreean a transmis luni, prin agenția de stat KCNA, că politica „ostilă" a Statelor Unite rămâne neschimbată și că armele nucleare ale regimului sunt „garanția absolută a suveranității" - un arsenal pe care Phenianul promite să-l extindă în continuare. Orice speranță de relaxare a tensiunilor din regiune este, spun ei, „lipsită de sens".

Retorica nu e nouă, dar momentul spune ceva: în timp ce administrația Trump impune, prin forță și prin negociere directă, o resetare reală a rapoartelor de putere - de la blocada navală din Hormuz, la lovirea directă a infrastructurii militare iraniene, până la acordul istoric cu Venezuela care redă Americii controlul asupra uneia dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume — Coreea de Nord alege să rămână blocată în același discurs sfidător de acum un deceniu.

Este diferența dintre o administrație care schimbă realitatea pe teren și un regim care se agață de amenințări verbale pentru că nu mai are alte pârghii.

Concluzia este că liniile roșii trasate de Washington sunt susținute de acțiune, funcționează, iar Teheranul și Caracasul au simțit-o deja. Phenianul, deocamdată, doar vorbește. 

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