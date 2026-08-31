Coreea de Nord respinge dialogul cu Donald Trump. Analiză de Ana Maria Păcuraru

Publicat 31 aug. 2026, 13:59 Actualizat 31 aug. 2026, 14:01 Sursă Realitatea PLUS

Coreea de Nord respinge din nou orice perspectivă de dialog cu Statele Unite. Ministerul nord-coreean de Externe acuză Washingtonul că își menține politica „ostilă” față de Phenian. Regimul lui Kim Jong-un susține că armele nucleare reprezintă „garanția absolută a suveranității” țării și intenționează să-și extindă arsenalul nuclear.

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