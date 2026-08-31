SUA au atacat două lansatoare iraniene aproape de Ormuz, prima lovitură în interiorul Iranului. Analiză de Ana Maria Păcuraru

Publicat 31 aug. 2026, 14:03 Sursă Realitatea PLUS

SUA lovesc ținte iraniene după tentativa de minare a Strâmtorii Ormuz. Potrivit SUA, lansatoarele erau pregătite să trimită rachete încărcate cu mine marine spre strâmtoare. Garda Revoluționară Iraniană a confirmat atacul și susține că există victime în rândul militarilor și civililor. Totodată, regimul de la Teheran amenință cu represalii militare și economice severe.

Distribuie articolul