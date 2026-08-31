SUA au atacat două lansatoare iraniene aproape de Ormuz, prima lovitură în interiorul Iranului. Analiză de Ana Maria Păcuraru

SUA lovesc ținte iraniene după tentativa de minare a Strâmtorii Ormuz. Potrivit SUA, lansatoarele erau pregătite să trimită rachete încărcate cu mine marine spre strâmtoare. Garda Revoluționară Iraniană a confirmat atacul și susține că există victime în rândul militarilor și civililor. Totodată, regimul de la Teheran amenință cu represalii militare și economice severe.
Forțele americane au lovit duminică două lansatoare iraniene amplasate pe insula Larak, aproape de Strâmtoarea Hormuz, după ce au observat forțe ale Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) pregătind lansarea unor rachete încărcate cu mine marine spre strâmtoare.
Este prima lovitură confirmată a SUA în interiorul teritoriului iranian de la finalul lunii iulie, când Washingtonul suspendase campania sa de atacuri directe, mutând presiunea către blocada navală și izolarea economică a Teheranului. Un oficial american a precizat că forțele americane monitorizează îndeaproape zona și rămân pregătite să apere libertatea comerțului prin strâmtoare.
IRGC a confirmat atacul, citând rapoarte preliminare despre victime în rândurile forțelor și civililor iranieni, și a promis pedepsirea celor responsabili. Purtătorul de cuvânt Hossein Mohebi a numit lovitura „o eroare strategică și fatală” a administrației Trump, avertizând asupra unor „repercusiuni severe” atât pe plan economic, cât și militar. Alți oficiali iranieni au mers mai departe: un deputat a promis o ripostă „devastatoare, mai dureroasă și instructivă”, iar un purtător de cuvânt al armatei a declarat că răspunsul Teheranului va fi „definitiv”. IRGC nu a oferit însă detalii despre momentul sau forma acestei riposte.
Contextul este unul de escaladare graduală: Trump avertizase explicit, cu câteva zile înainte, că orice nouă tentativă de minare a Hormuzului va fi întâmpinată cu acțiune militară imediată, după ce Marina SUA curățase deja minele iraniene din culoarele de navigație internaționale — un pas pe care CENTCOM îl descrisese drept un moment de cotitură.
Președintele declarase ulterior strâmtoarea „deschisă”, dar Teheranul contestă acest lucru, insistând că Hormuzul rămâne închis fără autorizarea sa; un oficial iranian a sugerat chiar deschis posibilitatea unei acțiuni militare preventive.
Între timp, SUA continuă să aplice o blocadă navală asupra Iranului, redirecționând, dezactivând sau abordând zeci de nave pentru a verifica respectarea acesteia — un semnal clar că pauza din campania americană de lovituri s-a încheiat, iar tensiunile din regiune sunt din nou în creștere.