Noi detalii cutremurătoare după scufundarea feribotului din Cipru. 20 de persoane sunt căutate

Publicat 31 aug. 2026, 20:21 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi detalii cutremurătoare după ce un feribot s-a scufundat în Cipru. Opt oameni au murit, iar alte aproape 20 de persoane sunt în continuare căutate după ce vaporul cu 267 de oameni la bord s-a răsturnat. Unul dintre supraviețuitori a povestit momentele de groază prin care a trecut. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

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