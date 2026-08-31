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Noi detalii cutremurătoare după scufundarea feribotului din Cipru. 20 de persoane sunt căutate

Feribot scufundat

Feribot scufundat

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 20:21
SursăRealitatea PLUS

Apar noi detalii cutremurătoare după ce un feribot s-a scufundat în Cipru. Opt oameni au murit, iar alte aproape 20 de persoane sunt în continuare căutate după ce vaporul cu 267 de oameni la bord s-a răsturnat. Unul dintre supraviețuitori a povestit momentele de groază prin care a trecut. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

Căpitanul și echipajul navei, reținuți

Nava se află deja pe fundul mării, la peste 500 de metri adâncime, spun autoritățile. Înainte ca feribotul să se răstoarne, unii dintre pasagerii aflaţi la bord au filmat cu telefoanele momentul în care apa a început să pătrundă în navă. Potrivit ultimului bilanț, opt persoane au murit înecate în urma incidentului.

Unul dintre supraviețuitori a povestit momentele de groază în care încerca să iasă din nava care se umplea cu apă. „A fost o zguduitură, dar o zguduitură foarte puternică. Apoi această zguduitură a început să se intensifice, a devenit mai puternică. Atunci oamenii au intrat în panică. O femeie striga insistent „Vreau să mă întorc”.

Bărbatul spune că mai mulți pasageri au spart geamurile pentru a putea ieși din feribot. În haosul creat, oamenii își căutau rudele, ţipau, se luptau să se salveze. Nu toţi au reuşit să iasă, însă, printre aceştia şi copii. Până la finalizarea anchetei, autoritățile au decis să îi rețină pe capitanul vasului și toți cei șapte membri ai echipajului.

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