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Imagini controversate cu un lider spiritual indian: Protejat într-o cabină de sticlă, își oferă picioarele spre „venerare” VIDEO

Guru stă la are condiționat, dar picioarele sunt afară, la pupat. Foto/Captură video

Guru stă la are condiționat, dar picioarele sunt afară, la pupat. Foto/Captură video

Scris de Iulian Budusan Publicat: 31 aug. 2026, 17:05

Val de reacții după apariția unor imagini incredibile cu Sant Rampal Ji Maharaj, un controversat lider spiritual din India. Protejat de caniculă într-o cabină izolată din sticlă și dotată cu aer condiționat, acesta le permite adepților doar să-i atingă și să-i sărute picioarele. Momentul a devenit rapid viral, provocând dezbateri aprinse privind comportamentul liderilor religioși.

Liderul spiritual indian Sant Rampal Ji Maharaj este din nou protagonistul unui val de critici intense pe rețelele de socializare, după apariția unor secvențe video controversate. În imagini, guru-ul apare protejat de o cabină izolată din sticlă, climatizată, în timp ce sute de credincioși stau la coadă la exterior pentru a-i venera picioarele.

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Momentul – surprins în timpul unei perioade de caniculă extremă – a stârnit dezbateri aprinse la nivel internațional despre contrastul dintre condițiile de lux ale liderului și devotamentul adepților săi.

Ritualul din cabina de sticlă: Cum își primește Rampal credincioșii

Filmarea scurtă, difuzată de publicația Haberler.com și preluată de canale media globale, arată o configurație tehnică neobișnuită pentru un spațiu de cult. Rampal stă așezat pe un fotoliu în interiorul unei cubulete transparente complet etanșe, dotată cu instalație de aer condiționat.

Picioarele liderului sunt scoase printr-o fanta specială în exteriorul cabinei, permițându-le credincioșilor să le atingă și să le sărute pe rând, fără ca liderul să intre în contact cu aerul fierbinte.

Structura din sticlă îl izolează complet pe guru de temperaturile extreme din India, menținând un microclimat confortabil exclusiv pentru acesta.

De la ventilatoare mobile la structuri climatizate

Nu este prima dată când măsurile drastice de confort ale lui Sant Rampal stârnesc controverse. Presa internațională, inclusiv publicația The Straits Times, a documentat anterior metodele folosite de asistenții liderului spiritual în ashramul din statul Haryana.

În ciuda criticilor venite din spațiul public și a ironiilor din mediul online, reprezentanții ashramului susțin că măsurile sunt necesare pentru protejarea sănătății liderului în timpul valurilor istorice de căldură.

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