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Extern· 2 min citire
Imagini controversate cu un lider spiritual indian: Protejat într-o cabină de sticlă, își oferă picioarele spre „venerare” VIDEO
Guru stă la are condiționat, dar picioarele sunt afară, la pupat. Foto/Captură video
Val de reacții după apariția unor imagini incredibile cu Sant Rampal Ji Maharaj, un controversat lider spiritual din India. Protejat de caniculă într-o cabină izolată din sticlă și dotată cu aer condiționat, acesta le permite adepților doar să-i atingă și să-i sărute picioarele. Momentul a devenit rapid viral, provocând dezbateri aprinse privind comportamentul liderilor religioși.
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