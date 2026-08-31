Imagini controversate cu un lider spiritual indian: Protejat într-o cabină de sticlă, își oferă picioarele spre „venerare” VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 31 aug. 2026, 17:05

Val de reacții după apariția unor imagini incredibile cu Sant Rampal Ji Maharaj, un controversat lider spiritual din India. Protejat de caniculă într-o cabină izolată din sticlă și dotată cu aer condiționat, acesta le permite adepților doar să-i atingă și să-i sărute picioarele. Momentul a devenit rapid viral, provocând dezbateri aprinse privind comportamentul liderilor religioși.

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