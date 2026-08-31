Tragedie în Alexandria. Marina, fetița de 10 ani rănită grav într-un accident, a murit după zile de luptă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 31 aug. 2026, 16:38

Durere fără margini pentru familia unei fetițe de numai 10 ani din Teleorman. Marina, grav rănită în urma accidentului produs pe strada Alexandru Ghica din Alexandria, a încetat din viață după zile în care medicii au făcut eforturi pentru a-i salva viața.

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