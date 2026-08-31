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Tragedie în Alexandria. Marina, fetița de 10 ani rănită grav într-un accident, a murit după zile de luptă

Fetița moartă în accidentul din Alexandria

Fetița moartă în accidentul din Alexandria

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 31 aug. 2026, 16:38

Durere fără margini pentru familia unei fetițe de numai 10 ani din Teleorman. Marina, grav rănită în urma accidentului produs pe strada Alexandru Ghica din Alexandria, a încetat din viață după zile în care medicii au făcut eforturi pentru a-i salva viața.

Copila fusese grav rănită în urma impactului și se afla într-o stare critică încă din primele momente după producerea accidentului. Echipajele medicale au intervenit de urgență, iar Marina a fost resuscitată și intubată.

Ulterior, având în vedere gravitatea leziunilor, fetița a fost transportată cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București.

Marina nu a mai putut fi salvată

În ciuda intervențiilor medicale și a eforturilor depuse de specialiști, starea copilei nu s-a îmbunătățit suficient. După mai multe zile în care a luptat pentru viață, Marina s-a stins din viață.

Vestea a provocat o puternică durere în rândul celor care au cunoscut-o și al comunității din Alexandria.

Un accident produs într-o clipă a transformat viața unei familii într-o tragedie și a curmat destinul unui copil care avea doar 10 ani.

Fetița se afla în plasament de aproximativ doi ani

Marina trăia de aproximativ doi ani în plasamentul unei familii din Alexandria. Chiar dacă se afla în grija acesteia, copila păstrase legătura cu familia sa biologică.

După moartea fetiței, aceasta urmează să fie adusă la casa părinților biologici din Drăgănești de Vede, județul Teleorman.

Acolo, familia, rudele și oamenii care au cunoscut-o își vor putea lua rămas-bun.

O comunitate îndoliată

Pentru familie și pentru cei apropiați, speranța că fetița va reuși să supraviețuiască s-a transformat, după zile de așteptare și îngrijorare, într-o veste devastatoare.

Marina avea doar 10 ani. Viața ei s-a încheiat după accidentul din Alexandria, în urma căruia a suferit răni extrem de grave.

Rămân în urmă familia și cei care au avut-o aproape, nevoiți să își ia rămas-bun de la un copil al cărui destin a fost curmat mult prea devreme.

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