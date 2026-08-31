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Locale· 2 min citire
Tragedie în Alexandria. Marina, fetița de 10 ani rănită grav într-un accident, a murit după zile de luptă
Fetița moartă în accidentul din Alexandria
Durere fără margini pentru familia unei fetițe de numai 10 ani din Teleorman. Marina, grav rănită în urma accidentului produs pe strada Alexandru Ghica din Alexandria, a încetat din viață după zile în care medicii au făcut eforturi pentru a-i salva viața.
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