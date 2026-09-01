Duane „Keffe D” Davis, găsit vinovat în cazul uciderii lui Tupac Shakur. Prima condamnare după aproape 30 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 09:41

Duane „Keffe D” Davis, fost lider al grupării South Side Compton Crips, a fost găsit vinovat în dosarul uciderii rapperului Tupac Shakur. Verdictul, pronunțat de un juriu din Las Vegas, reprezintă prima condamnare în cazul crimei care a rămas nerezolvată aproape trei decenii.

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