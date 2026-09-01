Duane „Keffe D” Davis, găsit vinovat în cazul uciderii lui Tupac Shakur. Prima condamnare după aproape 30 de ani

Duane „Keffe D” Davis, fost lider al grupării South Side Compton Crips, a fost găsit vinovat în dosarul uciderii rapperului Tupac Shakur. Verdictul, pronunțat de un juriu din Las Vegas, reprezintă prima condamnare în cazul crimei care a rămas nerezolvată aproape trei decenii.
Davis, în vârstă de 63 de ani, a fost condamnat pentru crimă comisă cu folosirea unei arme letale. El a anunțat, imediat după citirea verdictului, că intenționează să conteste decizia în apel.
Îmbrăcat într-un costum negru, bărbatul a rămas aparent impasibil în sala de judecată. În schimb, membrii familiei lui Tupac Shakur au reacționat emoționați: s-au îmbrățișat, s-au ținut de mâini și au plâns la aflarea deciziei.
Tupac Shakur a fost împușcat în Las Vegas, în noaptea de 7 septembrie 1996, și a murit câteva zile mai târziu, la vârsta de 25 de ani. Artistul se afla atunci în plină ascensiune și avea să rămână una dintre cele mai importante figuri ale muzicii hip-hop. De-a lungul carierei, a vândut peste 75 de milioane de discuri în întreaga lume.
Ce au susținut procurorii
Anchetatorii și procurorii au susținut că Davis nu ar fi tras personal focurile de armă, însă ar fi coordonat atacul asupra rapperului. Potrivit acuzării, acesta i-ar fi pus la dispoziție arma nepotului său, Orlando Anderson, despre care procurorii au afirmat că ar fi deschis focul dintr-un Cadillac alb.
Motivul invocat de acuzare a fost un conflict produs cu doar câteva ore înainte de atac. Anderson ar fi fost implicat într-o altercație cu Tupac Shakur și persoane din anturajul acestuia, la Las Vegas.
Crima s-a produs într-un context dominat de tensiunile dintre scenele hip-hop de pe Coasta de Est și Coasta de Vest, dar și de rivalitățile dintre bandele Bloods și Crips, care aveau conexiuni cu industria muzicală americană din acea perioadă.
Declarațiile lui Davis, probă-cheie
Un rol central în proces l-au avut declarațiile făcute de Davis de-a lungul anilor. El afirmase public, în mai multe rânduri, că se afla în mașina din care au fost trase focurile ce l-au rănit mortal pe Tupac Shakur.
În 2008, Davis a discutat cu poliția despre cazul Tupac în cadrul unei investigații legate de uciderea rapperului Notorious B.I.G., pe numele real Christopher Wallace. Ulterior, a relatat alte detalii și în volumul său autobiografic din 2019, „Compton Street Legend”, precum și în interviuri și podcasturi.
Apărarea a încercat să convingă jurații că afirmațiile lui Davis nu sunt credibile și că acesta ar fi exagerat sau inventat detalii pentru notorietate și câștig financiar. Avocatul Michael Sanft a susținut că nu există probe directe care să demonstreze acuzațiile.
Procurorul Binu Palal a argumentat însă că Davis și-a asumat în mod repetat un rol în uciderea rapperului și că, în toate versiunile relatate de acesta, apărea ca persoana care lua deciziile în cadrul grupării.
Juriul a ajuns la un verdict de vinovăție la câteva ore după încheierea deliberărilor.
Când va fi pronunțată sentința
Judecătoarea Carli Kierny, de la Curtea Districtuală din Clark County, a stabilit ca sentința să fie anunțată pe 13 octombrie. Davis a declarat în instanță că dorește să formuleze apel, însă i s-a explicat că procedura poate fi inițiată după pronunțarea pedepsei.
În exteriorul tribunalului, mai mulți admiratori ai lui Tupac Shakur au reacționat cu lacrimi și aplauze la aflarea verdictului.