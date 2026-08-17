Începe procesul pentru uciderea lui Tupac, la aproape 30 de ani de la crimă. Cine este singurul inculpat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 08:33

Procesul bărbatului acuzat că a pus la cale uciderea rapperului Tupac Shakur începe luni, în Las Vegas. Primele declarații vor deschide câteva săptămâni de mărturii despre atacul petrecut în 1996. Singurul inculpat este Duane „Keffe D” Davis, unchiul unuia dintre bărbații implicați într-o altercație cu Tupac înaintea crimei. Davis nu este acuzat că a tras, ci că ar fi organizat atacul.

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