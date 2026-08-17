Începe procesul pentru uciderea lui Tupac, la aproape 30 de ani de la crimă. Cine este singurul inculpat

Procesul bărbatului acuzat că a pus la cale uciderea rapperului Tupac Shakur începe luni, în Las Vegas. Primele declarații vor deschide câteva săptămâni de mărturii despre atacul petrecut în 1996. Singurul inculpat este Duane „Keffe D” Davis, unchiul unuia dintre bărbații implicați într-o altercație cu Tupac înaintea crimei. Davis nu este acuzat că a tras, ci că ar fi organizat atacul.
Ce s-a întâmplat în noaptea atacului
În seara atacului, Tupac Shakur se afla într-un BMW condus de Suge Knight, producător și șef al casei de discuri Death Row Records. Cei doi plecaseră de la MGM Grand, unde urmăriseră meciul de box dintre Mike Tyson și Bruce Seldon. În timp ce mașina era oprită la un semafor, o persoană aflată într-un Cadillac alb a deschis focul asupra lor. Tupac a fost împușcat de patru ori, iar Suge Knight a fost și el rănit.
Cu doar câteva ore înainte, Tupac și oamenii din anturajul său se bătuseră în interiorul MGM Grand cu Orlando „Baby Lane” Anderson. Acesta era membru al bandei South Side Compton Crips și nepotul lui Duane Davis. Procurorii consideră că altercația ar fi fost motivul atacului care a urmat. Davis a fost pus sub acuzare în 2023, după aproape trei decenii în care cazul a rămas nerezolvat.
Duane Davis nu este acuzat că l-ar fi împușcat personal pe Tupac. Anchetatorii susțin însă că el ar fi orchestrat atacul. Procurorii vor să cheme între 35 și 45 de martori, în timp ce apărarea ar urma să prezinte doar câțiva. Potrivit Associated Press, procesul s-ar putea întinde pe parcursul mai multor săptămâni.
Familia lui Tupac va fi prezentă în sala de judecată
Mai mulți membri ai familiei lui Tupac sunt așteptați luni în sala de judecată. Fratele vitreg al rapperului, Maurice „Mopreme” Shakur, a recunoscut că procesul va redeschide răni vechi. El a spus că experiența va fi o nouă traumă pentru familie, dar că prezența lor este importantă. „Îl vom susține pe Pac, așa cum am făcut-o întotdeauna”, a declarat Maurice Shakur.
Tupac, un nume uriaș al culturii hip-hop
Tupac Shakur rămâne unul dintre cei mai cunoscuți și influenți rapperi din toate timpurile. Artistul avea numai 25 de ani când a fost ucis și primise deja șase nominalizări la premiile Grammy. În 2017, el a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame, iar mai târziu a primit postum o stea pe Hollywood Walk of Fame. O stradă din Oakland îi poartă numele, iar rapperul a inspirat și un personaj din viitorul joc video „Stranger than Heaven”.