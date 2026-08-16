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Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa, inaugurată în Polonia: imagini uimitoare VIDEO

Statuie Fecioara Maria/ Profimedia

Statuie Fecioara Maria/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 21:26

O statuie uriașă a Fecioarei Maria, considerată cea mai înaltă de acest fel din Europa, a fost inaugurată sâmbătă în satul polonez Konotopie, în prezența fostului lider al mișcării Solidaritatea, Lech Walesa. Monumentul are o înălțime de 55,6 metri și domină localitatea cu mai puțin de 150 de locuitori.

Sute de persoane au participat la ceremonia de sfințire a statuii ridicate în satul Konotopie, din centrul Poloniei, relatează Associated Press (AP). La eveniment a fost prezent și Lech Walesa, legendarul lider anticomunist polonez și fost președinte al Poloniei.

Ceremonia de inaugurare a avut un caracter festiv. În timp ce elicoptere au împrăștiat peste mulțime mici trandafiri roșii, preoți îmbrăcați în veșminte albe au oficiat liturghia. La eveniment a participat și renumitul ansamblu folcloric Mazowsze, care a cântat și a dansat pe ritmuri tradiționale poloneze.

Monument de 55,6 metri

Statuia se înalță la 55,6 metri deasupra localității Konotopie, un sat în care locuiesc mai puțin de 150 de persoane. Prin dimensiunile sale, monumentul este mai înalt decât statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, Brazilia, care are aproximativ 38 de metri, inclusiv soclul. În cazul statuii din Polonia, înălțimea totală include și un soclu în formă de coroană, de 15 metri.

Monumentul este considerat cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa, deși este amplasat într-o zonă rurală, fără peisajul spectaculos care înconjoară celebra statuie din Rio de Janeiro.

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