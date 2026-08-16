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Extern· 1 min citire
Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa, inaugurată în Polonia: imagini uimitoare VIDEO
Statuie Fecioara Maria/ Profimedia
O statuie uriașă a Fecioarei Maria, considerată cea mai înaltă de acest fel din Europa, a fost inaugurată sâmbătă în satul polonez Konotopie, în prezența fostului lider al mișcării Solidaritatea, Lech Walesa. Monumentul are o înălțime de 55,6 metri și domină localitatea cu mai puțin de 150 de locuitori.
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