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Tragedie pe autostrada M3 din Ungaria: 12 morți și zeci de răniți după răsturnarea unui autocar polonez

Accident in Ungaria

Accident in Ungaria

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 09:46

Un accident cumplit a avut loc în nord‑estul Ungariei, unde un autocar înmatriculat în Polonia, cu 59 de persoane la bord, a părăsit carosabilul pe autostrada M3 și s‑a răsturnat într-un șanț. Bilanțul anunțat de premierul Peter Magyar este de 12 morți și cel puțin 10 răniți grav, în timp ce presa locală vorbește despre peste 40 de victime rănite. Atenție, informații cu un puternic impact emoțional.

Operațiunea de salvare a fost una de amploare: mai multe persoane au fost prinse sub vehiculul de aproximativ 24 de tone, iar pompierii au lucrat ore în șir pentru a-i elibera, folosind trolii și ulterior macarale civile. Autostrada M3 a fost închisă pe sensul spre Nyíregyháza, iar cercetările continuă.

Tragedia s-a produs în jurul orei 1:00, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la kilometrul 139 al autostrăzii M3. Autocarul cu numere poloneze a părăsit carosabilul, a ajuns în șanț și s-a răsturnat.

Direcția Generală Națională pentru Managementul Dezastrelor din cadrul Ministerului ungar de Interne a anunțat că în autocar se aflau 59 de persoane, inclusiv echipajul. Presa maghiară, citând informațiile inițiale ale autorităților, precizează că era vorba despre 57 de pasageri și doi șoferi.

Până în jurul orei 3:00, pompierii reușiseră să scoată 35 de oameni din autocar, însă mai mulți pasageri se aflau încă sub vehicul. Autocarul are o greutate de aproximativ 24 de tone, astfel că autoritățile au solicitat macarale civile pentru a-l putea ridica.

Cauza tragediei nu este încă stabilită, autoritățile confirmând doar că autocarul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat.

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