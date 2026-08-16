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Extern· 1 min citire
Tragedie pe autostrada M3 din Ungaria: 12 morți și zeci de răniți după răsturnarea unui autocar polonez
Accident in Ungaria
Un accident cumplit a avut loc în nord‑estul Ungariei, unde un autocar înmatriculat în Polonia, cu 59 de persoane la bord, a părăsit carosabilul pe autostrada M3 și s‑a răsturnat într-un șanț. Bilanțul anunțat de premierul Peter Magyar este de 12 morți și cel puțin 10 răniți grav, în timp ce presa locală vorbește despre peste 40 de victime rănite. Atenție, informații cu un puternic impact emoțional.
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