Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
1.600 de hectare, mistuite de flăcări în Belgia. UE trimite elicoptere și avioane
Incendiu Belgia/ Profimedia
Uniunea Europeană a trimis sâmbătă trei elicoptere și două avioane pentru stingerea unui incendiu de vegetație din Belgia, după ce autoritățile de la Bruxelles au solicitat ajutor de urgență. Incendiul, izbucnit în rezervația naturală High Fens, ar putea deveni cel mai mare înregistrat vreodată în țară, potrivit Reuters.
Citește și
- 16:19Nivelul Rinului, la un nou minim record. Probleme pentru transporturile europene
- 13:12Planuri majore în Balcani: Linia feroviară Edirne–Yambol și Autostrada Mării Negre până în România
- 13:01Cutremur în Spania. Clădiri afectate și oameni evacuați în toiul nopții VIDEO
- 12:47Avere zidită în perete: Un student belgian a dat peste lingouri de aur de 9 milioane de euro
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News