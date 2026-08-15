1.600 de hectare, mistuite de flăcări în Belgia. UE trimite elicoptere și avioane

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 16:38

Uniunea Europeană a trimis sâmbătă trei elicoptere și două avioane pentru stingerea unui incendiu de vegetație din Belgia, după ce autoritățile de la Bruxelles au solicitat ajutor de urgență. Incendiul, izbucnit în rezervația naturală High Fens, ar putea deveni cel mai mare înregistrat vreodată în țară, potrivit Reuters.

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