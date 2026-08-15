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1.600 de hectare, mistuite de flăcări în Belgia. UE trimite elicoptere și avioane

Incendiu Belgia/ Profimedia

Incendiu Belgia/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 16:38

Uniunea Europeană a trimis sâmbătă trei elicoptere și două avioane pentru stingerea unui incendiu de vegetație din Belgia, după ce autoritățile de la Bruxelles au solicitat ajutor de urgență. Incendiul, izbucnit în rezervația naturală High Fens, ar putea deveni cel mai mare înregistrat vreodată în țară, potrivit Reuters.

Focul a izbucnit vineri în High Fens, cea mai mare rezervație naturală din Belgia, situată în estul țării. Pompierii au primit sprijin din partea fermierilor și militarilor, care încearcă să țină flăcările sub control.

Până sâmbătă după-amiază, incendiul distrusese aproximativ 1.600 de hectare, potrivit presei locale, care citează date furnizate de guvernatorul provinciei Liège.

Dacă bilanțul va fi confirmat, incendiul va deveni cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat în Belgia. Ar depăși astfel incendiul din 2011, care a afectat aproape 1.400 de hectare, potrivit datelor Sistemului european de informații privind incendiile forestiere.

Belgia a cerut ajutor de urgență din partea UE

Aeronavele mobilizate prin mecanismul european de intervenție provin din Cehia, Suedia și Țările de Jos, a anunțat comisarul european pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib.

La sol, pompierii și fermierii pompează apă din lacurile din zonă pentru a lupta împotriva incendiului, potrivit autorităților din regiunea Valonia.

Belgia și alte state europene au traversat în această săptămână al cincilea val de căldură din această vară. Temperaturile ridicate și condițiile foarte uscate favorizează izbucnirea și propagarea incendiilor de vegetație.

Oamenii de știință au stabilit că schimbările climatice provocate de activitatea umană intensifică acele condiții meteorologice care favorizează incendiile, permițând flăcărilor să se răspândească mai rapid și să ardă pentru perioade mai lungi.

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