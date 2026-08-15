Cutremur în Spania. Clădiri afectate și oameni evacuați în toiul nopții VIDEO

Alertă de seism în Spania: un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs în apropiere de Granada, la scurt timp după miezul nopții. Mișcarea telurică a provocate pagube materiale, a scos oamenii în stradă și a determinat activarea planului regional de urgență.
Un seism puternic a creat clipe de groază în Andaluzia, provocând pagube structurale și scoțând mii de oameni din case la miezul nopții. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 2 kilometri, având epicentrul în apropierea localității Alhendín, la mică distanță de orașul Granada. La scurt timp a urmat și o replică de 2,6 pe scara Richter, cu epicentrul în Gójar.
Clădiri avariate, mașini strivite și străzi fisurate
Forța mișcării telurice a afectat serios infrastructura locală. În mai multe zone, elemente din fațadele clădirilor s-au prăbușit, iar străzile au fost umplute de moloz, țigle și bucăți de acoperiș.
Pagube rutiere și structurale: Mai multe autoturisme parcate au fost zdrobite de bucățile de zidărie căzute de la înălțime, iar pe o șosea a apărut o fisură adâncă în asfalat.
Sute de apeluri la 112: Dispeceratul de urgență din Andaluzia a înregistrat aproximativ 200 de apeluri de la cetățeni care raportau mobilier dărâmat, uși violent zguduite și pagube la locuințe.
Evacuări de urgență: Pompierii și echipele de poliție au patrulat toată noaptea pentru a izola zonele periculoase și au evacuat mai mulți locatari din imobilele afectate.
Din fericire, autoritățile nu au raportat victime sau persoane rănite până în acest moment.
Turiști și localnici pe străzi: Recomandările autorităților
Speriați de intensitatea seismului, numeroși localnici, dar și turiști cazați în hotelurile din Granada au fugit în stradă în hainele de noapte. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare surprind momentele de haos din primele minute de după mișcarea seismică.
Oficialii regionali au făcut apel la calm și au oferit instrucțiuni clare populației:
Sfatul vicepreședintelui regional: Antonio Sanz Cabello a recomandat celor ale căror locuințe nu au fost avariate să rămână în interior și să evite deplasările inutile.
Măsuri de siguranță pe stradă: Persoanelor aflate în aer liber li s-a cerut să păstreze o distanță de siguranță față de fațadele clădirilor, balcoane, ziduri sau cornișe care s-ar putea prăbuși la eventuale replici.
Activitate seismică intensă în sudul Peninsulei Iberice
Deși cutremurele majore sunt neobișnuite pentru Spania, zona sudică reprezintă cel mai vulnerabil punct seismic al țării din cauza lanțului muntos Betic. Regiunile Andaluzia și Murcia – care includ județe precum Granada, Málaga, Almería și Murcia – acumulează cea mai mare tensiune tectonică.
Incidentul din Granada vine la doar două săptămâni după ce o altă mișcare seismică, cu magnitudinea de 4,1, a fost înregistrată în localitatea Librilla din regiunea vecină Murcia.