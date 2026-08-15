Cutremur în Spania. Clădiri afectate și oameni evacuați în toiul nopții VIDEO

Publicat 15 aug. 2026, 13:01 Actualizat 15 aug. 2026, 13:02

Alertă de seism în Spania: un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs în apropiere de Granada, la scurt timp după miezul nopții. Mișcarea telurică a provocate pagube materiale, a scos oamenii în stradă și a determinat activarea planului regional de urgență.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cutremur spania