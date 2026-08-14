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Explozii la o rețea de gaze din Bruxelles, în timpul unor reparații: un mort și trei răniți

Explozii Bruxelles / Foto: X

Explozii Bruxelles / Foto: X

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 22:58

Un pompier a murit, iar alte trei persoane au fost rănite, vineri, după două explozii produse la o rețea de gaze în apropierea Gării Centrale din Bruxelles. Deflagrațiile au avut loc în timpul unor lucrări de reparații, iar aproximativ 100 de persoane au fost evacuate dintr-o clădire din apropiere.

Răniții sunt un pompier și doi muncitori de la Sibelga, compania publică belgiană care gestionează furnizarea de energie electrică și gaze naturale, în timp ce persoana care a decedat era un alt pompier, conform anunțului făcut de purtătorul de cuvânt al companiei, Serena Galeone, agenției de știri Belga, transmite EFE.



Ministrul belgian al securității și internelor, Bernard Quintin, și-a exprimat "profunda durere" pentru victimele exploziilor și a transmis condoleanțe familiei pompierului decedat.

Exploziile s-au produs în interiorul clădirii Conseil de résolution unique (CRU), o instituție bancară europeană, în timpul unor lucrări de reparații care au provocat accidental perforarea unei conducte de gaze de joasă presiune.

Compania de transport public din Bruxelles (STIB) a modificat traseele liniilor de tramvai și de autobuz.

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