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Extern· 1 min citire
Explozii la o rețea de gaze din Bruxelles, în timpul unor reparații: un mort și trei răniți
Explozii Bruxelles / Foto: X
Un pompier a murit, iar alte trei persoane au fost rănite, vineri, după două explozii produse la o rețea de gaze în apropierea Gării Centrale din Bruxelles. Deflagrațiile au avut loc în timpul unor lucrări de reparații, iar aproximativ 100 de persoane au fost evacuate dintr-o clădire din apropiere.
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