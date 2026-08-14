Explozii la o rețea de gaze din Bruxelles, în timpul unor reparații: un mort și trei răniți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 22:58

Un pompier a murit, iar alte trei persoane au fost rănite, vineri, după două explozii produse la o rețea de gaze în apropierea Gării Centrale din Bruxelles. Deflagrațiile au avut loc în timpul unor lucrări de reparații, iar aproximativ 100 de persoane au fost evacuate dintr-o clădire din apropiere.

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