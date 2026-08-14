Tortul de nuntă de 500 de kilograme care pare desprins dintr-un muzeu. Cofetarul a muncit patru luni la el

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 20:54

Un cofetar din Catalonia a dus arta prăjiturilor de lux la un nivel spectaculos, după ce a realizat pentru o nuntă regală un tort de aproximativ 500 de kilograme. Construcția impresionantă are 3,5 metri înălțime și 1,8 metri lățime, iar aspectul său seamănă mai degrabă cu o piesă de muzeu decât cu un desert obișnuit.

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