Tortul de nuntă de 500 de kilograme care pare desprins dintr-un muzeu. Cofetarul a muncit patru luni la el

Un cofetar din Catalonia a dus arta prăjiturilor de lux la un nivel spectaculos, după ce a realizat pentru o nuntă regală un tort de aproximativ 500 de kilograme. Construcția impresionantă are 3,5 metri înălțime și 1,8 metri lățime, iar aspectul său seamănă mai degrabă cu o piesă de muzeu decât cu un desert obișnuit.
Marc Suárez este cunoscut pentru torturile sale elaborate, însă această comandă a presupus o muncă ieșită din comun. Pentru familia saudită care a comandat tortul, cofetarul a avut nevoie de aproximativ o lună și jumătate doar pentru a găsi conceptul potrivit, după care au urmat alte patru luni în care ideea a fost transformată în realitate.
33.000 de petale, realizate și pictate manual
Proiectul a fost atât de amplu încât Suárez, care lucrează în mod obișnuit singur, a fost nevoit să ceară ajutorul mai multor colegi cofetari. Lor li s-au alăturat și membri ai familiilor acestora.
Una dintre cele mai dificile etape a fost realizarea celor 33.000 de petale din pastă de zahăr. Fiecare dintre acestea a trebuit să fie făcută, pictată și apoi montată pe tort împreună cu ramurile și florile.
„Familia, prietenii și cunoștințele s-au implicat cu toții”, a declarat Suárez pentru RAC1. „De obicei lucrez singur, dar de această dată comanda a fost atât de mare încât nici măcar cu ajutorul prietenilor mei cofetari nu am avut suficientă forță de muncă. A trebuit să apelez la mamele și tații prietenilor, care s-au implicat cu toții pentru a mă ajuta să fac cele 33.000 de petale, să le pictez și să le asamblez cu ramuri și flori.”
În total, realizarea tortului a presupus aproximativ 1.800 de ore de muncă.
Tortul a cântărit jumătate de tonă
La finalul celor patru luni de lucru, creația lui Marc Suárez a ajuns să cântărească aproximativ 500 de kilograme, adică în jur de 1.100 de livre.
Tortul a fost prezentat la Paris Opera Garnier, cu ocazia nunții unui cuplu saudit care a ales să își păstreze identitatea anonimă.
Dimensiunile construcției au fost impresionante. Tortul avea 3,5 metri înălțime și 1,8 metri lățime, ceea ce i-a oferit mai degrabă aspectul unui monument decorativ decât pe cel al unui desert destinat unei nunți.
Mirii au vrut un tort care să nu arate ca un tort
Suárez a explicat că solicitarea venită din partea mirilor a fost una neobișnuită. Aceștia nu își doreau un tort tradițional, ci o creație care să se integreze în decorul spectaculos al locului în care urma să aibă loc evenimentul.
„Și-au dorit un tort care să nu arate ca un tort, ci mai degrabă ca un fel de monument care să aducă un omagiu evenimentului”
Conceptul a fost conceput astfel încât să aducă un omagiu atât nunții, cât și decorului extravagant al Operei Garnier, locul ales pentru eveniment.
Doar 0,1% din creație este tort propriu-zis
În ciuda dimensiunilor uriașe, partea comestibilă care poate fi considerată efectiv tort reprezintă o proporție surprinzător de mică din întreaga construcție.
Potrivit lui Marc Suárez, doar aproximativ 0,1% din creație este tort propriu-zis.
Restul este alcătuit din pastă de zahăr modelată manual și ciocolată albă, materiale folosite pentru a construi elementele decorative care au transformat desertul într-o adevărată piesă artistică.