Peter Magyar pune sub semnul întrebării proiectul nuclear Paks II cu Rusia: „Nu au respectat contractul”

Premierul ungar Peter Magyar a pus sub semnul întrebării viitorul proiectului nuclear Paks II, convenit de fostul prim-ministru Viktor Orban cu compania rusă de stat Rosatom.
Șeful guvernului de la Budapesta susține că investiția a întârziat masiv și că tehnologia de răcire prevăzută este vulnerabilă în contextul fenomenelor meteorologice extreme.
Peter Magyar, dubii privind Paks II
Magyar a declarat joi că extinderea centralei nucleare de la Paks a fost negociată în condițiile în care acest tip de instalație, dependentă de apă pentru răcire și expusă direct variațiilor de mediu, nu mai este construit în alte state.
„Aceste planuri au fost încheiate în ciuda faptului că centralele nucleare care nu funcționează cu un sistem de răcire cu circuit închis și care sunt atât de expuse influențelor mediului înconjurător nu se mai construiesc în lume”, a afirmat premierul ungar.
Subiectul a revenit în atenție după săptămâni de caniculă și secetă severă, care au coborât nivelul Dunării la minime record. În aceste condiții, producția actualei centrale Paks, responsabilă în mod normal pentru circa o treime din necesarul de electricitate al Ungariei, a ajuns la puțin peste 10%, conform Politico.
Rosatom: Lucrările sunt în grafic
Directorul general al Rosatom, Alexei Lihacev, a susținut că lucrările la cele două noi reactoare de la Paks continuă conform planului, în pofida schimbării guvernului de la Budapesta, produsă după alegerile din aprilie.
Potrivit acestuia, pregătirea betonului pentru Unitatea 5 este finalizată în proporție de peste 80%, în timp ce lucrările la Unitatea 6 avansează, iar componentele reactorului sunt deja fabricate.
„Suntem pregătiți pentru dialog”, a transmis Lihacev, adăugând că Rosatom nu a primit nicio solicitare oficială din partea noului guvern ungar.
Premierul ungar contestă bilanțul rus
Peter Magyar a respins însă rapid evaluarea companiei ruse. El a subliniat că, potrivit contractului inițial, Paks II trebuia să devină operațională până în 2024.
„Ungaria a cheltuit aproximativ 1.000 de miliarde de forinți, adică 2,8 miliarde de euro, pe un șantier care înseamnă puțin mai mult decât niște depozite și două gropi mari de beton”, a declarat Magyar jurnaliștilor.
„Nu văd cu adevărat că au respectat contractul”, a conchis premierul, precizând că Executivul său realizează în prezent o analiză completă a proiectului.
Acordul pentru Paks II a fost semnat la Moscova, în 2014, de guvernul condus atunci de Viktor Orban. Înțelegerea prevedea construirea a două reactoare de către Rosatom, cu o contribuție rusească estimată, pe hârtie, la până la 10 miliarde de euro. Doi ani mai târziu, Orban descria proiectul drept „acordul secolului”.
Proiectul a devenit unul dintre cele mai importante simboluri ale relației apropiate dintre fostul guvern populist de la Budapesta și Moscova, relație care a continuat inclusiv după invazia rusă în Ucraina, în 2022.